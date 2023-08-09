https://ria.ru/20230809/gvardeyskiy-1889171159.html

Путин присвоил 71-му мотострелковому полку наименование гвардейский

Путин присвоил 71-му мотострелковому полку наименование гвардейский - РИА Новости, 09.08.2023

Путин присвоил 71-му мотострелковому полку наименование гвардейский

Президент России Владимир Путин поздравил 71-ый мотострелковый полк с присвоением ему почетного наименования "гвардейский", отметив, что умелые и решительные... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T21:44

2023-08-09T21:44

2023-08-09T21:45

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил 71-ый мотострелковый полк с присвоением ему почетного наименования "гвардейский", отметив, что умелые и решительные действия личного состава полка в ходе спецоперации являются образцом выполнения воинского долга, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с присвоением 71-му мотострелковому полку почетного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в тексте телеграммы. Президент России выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и впредь "хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь" граждан России. Глава государства пожелал командованию и личному составу 71-го гвардейского мотострелкового полка здоровья и успехов.

https://ria.ru/20230712/nagrada-1883788340.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, вооруженные силы рф