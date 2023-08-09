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Путин присвоил 71-му мотострелковому полку наименование гвардейский - РИА Новости, 09.08.2023
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21:44 09.08.2023 (обновлено: 21:45 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/gvardeyskiy-1889171159.html
Путин присвоил 71-му мотострелковому полку наименование гвардейский
Путин присвоил 71-му мотострелковому полку наименование гвардейский - РИА Новости, 09.08.2023
Путин присвоил 71-му мотострелковому полку наименование гвардейский
Президент России Владимир Путин поздравил 71-ый мотострелковый полк с присвоением ему почетного наименования "гвардейский", отметив, что умелые и решительные... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T21:44
2023-08-09T21:45
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил 71-ый мотострелковый полк с присвоением ему почетного наименования "гвардейский", отметив, что умелые и решительные действия личного состава полка в ходе спецоперации являются образцом выполнения воинского долга, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с присвоением 71-му мотострелковому полку почетного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в тексте телеграммы. Президент России выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и впредь "хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь" граждан России. Глава государства пожелал командованию и личному составу 71-го гвардейского мотострелкового полка здоровья и успехов.
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин присвоил 71-му мотострелковому полку наименование гвардейский

Путин поздравил 71-ый мотострелковый полк с присвоением наименования гвардейский

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил 71-ый мотострелковый полк с присвоением ему почетного наименования "гвардейский", отметив, что умелые и решительные действия личного состава полка в ходе спецоперации являются образцом выполнения воинского долга, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с присвоением 71-му мотострелковому полку почетного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в тексте телеграммы.
Президент России выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и впредь "хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь" граждан России.
Глава государства пожелал командованию и личному составу 71-го гвардейского мотострелкового полка здоровья и успехов.
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