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Жители Омской области передали гумпомощь подшефному городу Стаханов в ЛНР

Жители Омской области передали гумпомощь подшефному городу Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 09.08.2023

Жители Омской области передали гумпомощь подшефному городу Стаханов в ЛНР

Жители Омской области продолжают собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО и жителей подшефного города Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:31

2023-08-09T15:31

2023-08-09T15:32

надежные люди

луганская народная республика

омская область

стаханов

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ОМСК, 9 авг - РИА Новости. Жители Омской области продолжают собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО и жителей подшефного города Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Гуманитарный центр Омской области сообщил, что гумконвой доехал до храма в подшефном городе Стаханове, где настоятелем является отец Василий, и передал посылки для мирных жителей. В собранной омичами гуманитарной помощи — одежда, обувь, средства гигиены и продукты. Настоятель храма отец Василий поблагодарил омичей. "Мы сердечно благодарны Омску и Омской области за помощь мирным жителям. Все вещи, которые вы передали, пойдут на благо жителей Стаханова. Спасибо вам за возможность помогать. Помогая людям, вы помогаете Господу" — сказал отец Василий. Гумконвой привозит и адресные посылки для солдат в зону СВО, а также письма от школьников. Накануне военнослужащим доставили письма школьников из Москаленского района.

https://ria.ru/20230726/oborudovanie-1886360739.html

луганская народная республика

омская область

стаханов

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луганская народная республика, омская область, стаханов