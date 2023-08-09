Рейтинг@Mail.ru
Жители Омской области передали гумпомощь подшефному городу Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
15:31 09.08.2023 (обновлено: 15:32 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/gumpomosch-1889099800.html
Жители Омской области передали гумпомощь подшефному городу Стаханов в ЛНР
Жители Омской области передали гумпомощь подшефному городу Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 09.08.2023
Жители Омской области передали гумпомощь подшефному городу Стаханов в ЛНР
Жители Омской области продолжают собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО и жителей подшефного города Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:31
2023-08-09T15:32
надежные люди
луганская народная республика
омская область
стаханов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793096740_0:245:2942:1900_1920x0_80_0_0_0bd6a248cf8febab14ac32d3762e3e42.jpg
ОМСК, 9 авг - РИА Новости. Жители Омской области продолжают собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО и жителей подшефного города Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Гуманитарный центр Омской области сообщил, что гумконвой доехал до храма в подшефном городе Стаханове, где настоятелем является отец Василий, и передал посылки для мирных жителей. В собранной омичами гуманитарной помощи — одежда, обувь, средства гигиены и продукты. Настоятель храма отец Василий поблагодарил омичей. "Мы сердечно благодарны Омску и Омской области за помощь мирным жителям. Все вещи, которые вы передали, пойдут на благо жителей Стаханова. Спасибо вам за возможность помогать. Помогая людям, вы помогаете Господу" — сказал отец Василий. Гумконвой привозит и адресные посылки для солдат в зону СВО, а также письма от школьников. Накануне военнослужащим доставили письма школьников из Москаленского района.
https://ria.ru/20230726/oborudovanie-1886360739.html
луганская народная республика
омская область
стаханов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793096740_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_98e6f1c0b3d0f3fdda1d8d4d3ff0fd98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, омская область, стаханов
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Омская область, Стаханов
Жители Омской области передали гумпомощь подшефному городу Стаханов в ЛНР

Жители Омской области передали гуманитарную помощь подшефному городу Стаханов в ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкАвтомобиль с гуманитарной помощью
Автомобиль с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Автомобиль с гуманитарной помощью. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 9 авг - РИА Новости. Жители Омской области продолжают собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО и жителей подшефного города Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Гуманитарный центр Омской области сообщил, что гумконвой доехал до храма в подшефном городе Стаханове, где настоятелем является отец Василий, и передал посылки для мирных жителей. В собранной омичами гуманитарной помощи — одежда, обувь, средства гигиены и продукты. Настоятель храма отец Василий поблагодарил омичей.
«
"Мы сердечно благодарны Омску и Омской области за помощь мирным жителям. Все вещи, которые вы передали, пойдут на благо жителей Стаханова. Спасибо вам за возможность помогать. Помогая людям, вы помогаете Господу" — сказал отец Василий.
Гумконвой привозит и адресные посылки для солдат в зону СВО, а также письма от школьников. Накануне военнослужащим доставили письма школьников из Москаленского района.
Омские волонтеры передали стахановской гимназии оборудование для кружка по скалолазанию - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Омские волонтеры передали гимназии в ЛНР оборудование для скалолазания
26 июля, 13:20
 
Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаОмская областьСтаханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала