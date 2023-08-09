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Подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ
Подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ - РИА Новости, 09.08.2023
Подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" сорвали шесть попыток атак ВСУ, уничтожив 60 боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T05:02
2023-08-09T05:02
2023-08-09T07:36
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" сорвали шесть попыток атак ВСУ, уничтожив 60 боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук."В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах на Сватовском и Краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ. Потери противника составили около 60 боевиков", - сказал он. Российские военные уничтожили в ходе отражения атак БМП, бронированную машину и два пикапа врага, а экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" поразил опорный пункт ВСУ.Бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по четырем целям: командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и опорному пункту украинских войск в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянское Лесничество.Накануне глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные освободили еще пять населенных пунктов в регионе. Минобороны ранее в тот же день сообщило, штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны в Харьковской области.Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина
Подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ
Подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ, уничтожив 60 боевиков
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" сорвали шесть попыток атак ВСУ, уничтожив 60 боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.
"В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах на Сватовском и Краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ. Потери противника составили около 60 боевиков", - сказал он.
Российские военные уничтожили в ходе отражения атак БМП, бронированную машину и два пикапа врага, а экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" поразил опорный пункт ВСУ.
Бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по четырем целям: командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и опорному пункту украинских войск в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянское Лесничество.
Накануне глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные освободили еще пять населенных пунктов в регионе. Минобороны ранее в тот же день сообщило, штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны в Харьковской области.
Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.
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