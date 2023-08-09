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Подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ

Подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ - РИА Новости, 09.08.2023

Подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" сорвали шесть попыток атак ВСУ, уничтожив 60 боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T05:02

2023-08-09T05:02

2023-08-09T07:36

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" сорвали шесть попыток атак ВСУ, уничтожив 60 боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук."В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах на Сватовском и Краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ. Потери противника составили около 60 боевиков", - сказал он. Российские военные уничтожили в ходе отражения атак БМП, бронированную машину и два пикапа врага, а экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" поразил опорный пункт ВСУ.Бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по четырем целям: командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и опорному пункту украинских войск в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянское Лесничество.Накануне глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные освободили еще пять населенных пунктов в регионе. Минобороны ранее в тот же день сообщило, штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны в Харьковской области.Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.

https://ria.ru/20230808/kadyrov-1888938093.html

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