https://ria.ru/20230809/gazoprovod-1888971906.html

Кандидат в сенат США хочет добиться расследования теракта на газопроводах

Кандидат в сенат США хочет добиться расследования теракта на газопроводах - РИА Новости, 09.08.2023

Кандидат в сенат США хочет добиться расследования теракта на газопроводах

Кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр полагает, что Штаты были вовлечены в диверсию на газопроводах "Северный поток", и обещает в случае избрания... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T05:08

2023-08-09T05:08

2023-08-09T05:08

в мире

сша

джо байден

владимир путин

сеймур херш

северный поток

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр полагает, что Штаты были вовлечены в диверсию на газопроводах "Северный поток", и обещает в случае избрания добиваться расследования теракта. В интервью РИА Новости она напомнила, что президент США Джо Байден пообещал 7 февраля 2022 года, что Штаты "положат конец" "Северному потоку 2", если Россия "вторгнется" на Украину. "Так что он объявил о нашем плане по уничтожению трубопровода на публичной встрече", - сказала Сэйр. Она также напомнила о сообщении с текстом "все сделано", которое занимавшая тогда пост премьера Британии Лиз Трасс направила госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после взрывов на газопроводах. "Но это наша работа. Это моя работа – настаивать, чтобы правда была выявлена", - указала кандидат в сенаторы. Отвечая на вопрос, будет ли она добиваться расследования диверсии на "Северном потоке", Сэйр сказала: "Да, я сделаю все возможное. Я могу не оказаться в большинстве в сенате США. Но,… если бы у нас Дональд Трамп или Роберт Кеннеди стал президентом, думаю, что в Белом доме оказался бы тот, кто хотел бы докопаться до сути этого вопроса". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. Между тем представители российской стороны не раз указывали на то, что Дания, Швеция и ФРГ не допускают Россию к своим расследованиям и отказывают в доступе к информации. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230718/gazoprovody-1884902220.html

https://ria.ru/20230711/rassledovanie-1883637183.html

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в мире, сша, джо байден, владимир путин, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2