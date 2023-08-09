https://ria.ru/20230809/gaz-1889111677.html
Цены на газ в Европе выросли на 28 процентов
Цены на газ в Европе выросли на 28 процентов - РИА Новости, 09.08.2023
Цены на газ в Европе выросли на 28 процентов
Стоимость газа в Европе выросла на 28% к расчетной цене предыдущей торговой сессии, превысив 450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:10
2023-08-09T16:10
2023-08-09T16:48
экономика
европа
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Стоимость газа в Европе выросла на 28% к расчетной цене предыдущей торговой сессии, превысив 450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 357,5 доллара (+1,2%). По состоянию на 15:53 мск их стоимость составляет 452,3 доллара.Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 353,3 доллара за тысячу кубометров.Ранее котировки перешагивали порог в 400 долларов 5 июля.Цены на газ в Европе снижались с конца 2022-го и 25 мая впервые за два года опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров.Сырье в ЕС дешевело на фоне достаточных запасов в подземных газохранилищах, теплой погоды и мер по существенному сокращению потребления.
https://ria.ru/20230805/rynok-1888309930.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, европа
Цены на газ в Европе выросли на 28 процентов
ICE: биржевые цены на газ в Европе превысили 450 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Стоимость газа в Европе выросла на 28% к расчетной цене предыдущей торговой сессии, превысив 450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE
.
Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 357,5 доллара (+1,2%). По состоянию на 15:53 мск их стоимость составляет 452,3 доллара.
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 353,3 доллара за тысячу кубометров.
Ранее котировки перешагивали порог в 400 долларов 5 июля.
Цены на газ в Европе снижались с конца 2022-го и 25 мая впервые за два года опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров.
Сырье в ЕС
дешевело на фоне достаточных запасов в подземных газохранилищах, теплой погоды и мер по существенному сокращению потребления.
Эксперт заявил, что Европа не приспособилась к новым условиям рынка газа