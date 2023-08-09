https://ria.ru/20230809/gaz-1889111677.html

Цены на газ в Европе выросли на 28 процентов

Цены на газ в Европе выросли на 28 процентов - РИА Новости, 09.08.2023

Цены на газ в Европе выросли на 28 процентов

Стоимость газа в Европе выросла на 28% к расчетной цене предыдущей торговой сессии, превысив 450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T16:10

2023-08-09T16:10

2023-08-09T16:48

экономика

европа

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Стоимость газа в Европе выросла на 28% к расчетной цене предыдущей торговой сессии, превысив 450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 357,5 доллара (+1,2%). По состоянию на 15:53 мск их стоимость составляет 452,3 доллара.Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 353,3 доллара за тысячу кубометров.Ранее котировки перешагивали порог в 400 долларов 5 июля.Цены на газ в Европе снижались с конца 2022-го и 25 мая впервые за два года опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров.Сырье в ЕС дешевело на фоне достаточных запасов в подземных газохранилищах, теплой погоды и мер по существенному сокращению потребления.

https://ria.ru/20230805/rynok-1888309930.html

европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа