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Цены на газ в Европе подскочили на 22 процента
Цены на газ в Европе подскочили на 22 процента - РИА Новости, 09.08.2023
Цены на газ в Европе подскочили на 22 процента
Стоимость газа в Европе подскочила на 22% к расчетной цене вторника, превысив 430 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:57
2023-08-09T14:57
2023-08-09T16:31
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Стоимость газа в Европе подскочила на 22% к расчетной цене вторника, превысив 430 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 357,5 доллара (+1,2%). По состоянию на 14:40 мск их стоимость составляла 431,7 доллара (+22,2%).Пока это ценовой максимум среды. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 353,3 доллара за тысячу кубометров.Ранее котировки перешагивали порог в 400 долларов 5 июля.Цены на газ в Европе снижались с конца 2022-го и 25 мая впервые за два года опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров.Сырье в ЕС дешевеет на фоне достаточных запасов в подземных газохранилищах, теплой погоды и мер по существенному сокращению потребления.
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европа, экономика, нидерланды
Европа, Экономика, Нидерланды
Цены на газ в Европе подскочили на 22 процента
ICE: биржевые цены на газ в Европе превысили 430 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Стоимость газа в Европе подскочила на 22% к расчетной цене вторника, превысив 430 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE
.
Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 357,5 доллара (+1,2%). По состоянию на 14:40 мск их стоимость составляла 431,7 доллара (+22,2%).
Пока это ценовой максимум среды. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 353,3 доллара за тысячу кубометров.
Ранее котировки перешагивали порог в 400 долларов 5 июля.
Цены на газ в Европе снижались с конца 2022-го и 25 мая впервые за два года опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров.
Сырье в ЕС
дешевеет на фоне достаточных запасов в подземных газохранилищах, теплой погоды и мер по существенному сокращению потребления.
Эксперт заявил, что Европа не приспособилась к новым условиям рынка газа