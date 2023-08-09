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На Гавайях проводится эвакуация из-за природных пожаров

На Гавайях проводится эвакуация из-за природных пожаров - РИА Новости, 10.08.2023

На Гавайях проводится эвакуация из-за природных пожаров

Массовая эвакуация проводится на гавайских островах из-за лесных пожаров, сообщила в эфире телеканала CNN лейтенант-губернатор штата Сильвия Люк. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-09T20:05

2023-08-09T20:05

2023-08-10T04:05

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Массовая эвакуация проводится на гавайских островах из-за лесных пожаров, сообщила в эфире телеканала CNN лейтенант-губернатор штата Сильвия Люк. Жаркая погода и сухой воздух создают крайне пожароопасные условия в регионе, которые усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Как передаёт телеканал, очаги возгорания зафиксированы на острове Мауи, отдельные из них достигают площади в 400 гектаров и Большого острова (остров Гавайи - ред.). В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым застройкам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. В отдельных районах острова Мауи, как сообщает сайт местного правительства, не работают телефонные номера службы экстренной помощи. Для оказания помощи пострадавшим районам активизирована Национальная гвардия штата. "Точных цифр пока нет, но эвакуация идет как на острове Мауи, так и на Большом острове", - сказала Люк. Как в свою очередь сообщил на брифинге в среду представитель Белого дома Джон Кирби, президент пристально следит за развитием ситуации с пожарами на гавайских островах, а его администрация поддерживает связь с местными властями. О выделении конкретной помощи страдающему от стихии региону пока, между тем, не сообщалось. Более того, вокруг этого произошел очередной конфуз, когда Байден в интервью национальному метеорологическому каналу The Weather Channel, выразил уверенность, что федеральные власти уже объявили режим чрезвычайной ситуации на Гавайях. "Мы уже сделали это", - сказал Байден в телеэфире и только после уточнения корреспондента о том, что на федеральном уровне такого решения не принималось, добавил, что это было сделано "на практике". Объявление режима чрезвычайной ситуации необходимо прежде всего для упрощения механизмов оказания помощи и выделения финансирования на это федеральными властями. Ранее о введении чрезвычайной ситуации на местном уровне в связи со стихийными бедствием объявили местные власти.

https://ria.ru/20230807/pozhar-1888548517.html

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