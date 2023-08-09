https://ria.ru/20230809/fotoalbom-1889161794.html
Фотоальбом "Жен героев" издали в Адыгее
Фотоальбом "Жен героев" издали в Адыгее - РИА Новости, 09.08.2023
Фотоальбом "Жен героев" издали в Адыгее
В Адыгее издали фотоальбом жен участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T20:12
2023-08-09T20:12
2023-08-09T20:12
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
сво
спецоперация
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МАЙКОП, 9 авг — РИА Новости. В Адыгее издали фотоальбом жен участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба республиканского правительства. "Фотоальбом "Жены Героев республики Адыгея" издан по инициативе главы региона Мурата Кумпилова. В альбом вошли фото 40 жительниц Адыгеи в парадных кителях своих мужей, находящихся сейчас в зоне специальной военной операции. Фотографии сопровождаются письмами женщин в адрес любимых", - говорится в сообщении. В среду в ходе презентации проекта Кумпилов вручил фотоальбом его участницам, а кроме того, обсудил с ними вопросы поддержки военнослужащих, их семей и вопросы развития общественных патриотических движений. "Кумпилов подчеркнул важность таких патриотических акций и проектов, которые нацелены на поддержание боевого духа военнослужащих и консолидацию всего общества. Были обсуждены вопросы, касающиеся соцподдержки военнослужащих, их лечения и реабилитации. Глава Адыгеи подчеркнул, что органы власти находятся в постоянном контакте с военными частями, где служат жители республики, предоставляют им дополнительную помощь: спецсредства, технику, экипировку, медикаменты и продукты питания", - говорится в сообщении. По данным республиканских властей, в координирующий эту работу региональный филиал госфонда "Защитники Отечества" с июня, когда он начал свою деятельность, уже обратилось почти 400 участников СВО и членов их семей.
https://ria.ru/20230614/fond-1878025942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, республика адыгея, сво, спецоперация
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея, СВО, Спецоперация
МАЙКОП, 9 авг — РИА Новости. В Адыгее издали фотоальбом жен участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Фотоальбом "Жены Героев республики Адыгея" издан по инициативе главы региона Мурата Кумпилова
. В альбом вошли фото 40 жительниц Адыгеи в парадных кителях своих мужей, находящихся сейчас в зоне специальной военной операции. Фотографии сопровождаются письмами женщин в адрес любимых", - говорится в сообщении.
В среду в ходе презентации проекта Кумпилов вручил фотоальбом его участницам, а кроме того, обсудил с ними вопросы поддержки военнослужащих, их семей и вопросы развития общественных патриотических движений.
«
"Кумпилов подчеркнул важность таких патриотических акций и проектов, которые нацелены на поддержание боевого духа военнослужащих и консолидацию всего общества. Были обсуждены вопросы, касающиеся соцподдержки военнослужащих, их лечения и реабилитации. Глава Адыгеи подчеркнул, что органы власти находятся в постоянном контакте с военными частями, где служат жители республики, предоставляют им дополнительную помощь: спецсредства, технику, экипировку, медикаменты и продукты питания", - говорится в сообщении.
По данным республиканских властей, в координирующий эту работу региональный филиал госфонда "Защитники Отечества" с июня, когда он начал свою деятельность, уже обратилось почти 400 участников СВО и членов их семей.
Фонд "Защитников Отечества" начал работу с участниками СВО в Адыгее