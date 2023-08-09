https://ria.ru/20230809/fotoalbom-1889161794.html

Фотоальбом "Жен героев" издали в Адыгее

Фотоальбом "Жен героев" издали в Адыгее - РИА Новости, 09.08.2023

Фотоальбом "Жен героев" издали в Адыгее

В Адыгее издали фотоальбом жен участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T20:12

2023-08-09T20:12

2023-08-09T20:12

республика адыгея

мурат кумпилов

республика адыгея

сво

спецоперация

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МАЙКОП, 9 авг — РИА Новости. В Адыгее издали фотоальбом жен участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба республиканского правительства. "Фотоальбом "Жены Героев республики Адыгея" издан по инициативе главы региона Мурата Кумпилова. В альбом вошли фото 40 жительниц Адыгеи в парадных кителях своих мужей, находящихся сейчас в зоне специальной военной операции. Фотографии сопровождаются письмами женщин в адрес любимых", - говорится в сообщении. В среду в ходе презентации проекта Кумпилов вручил фотоальбом его участницам, а кроме того, обсудил с ними вопросы поддержки военнослужащих, их семей и вопросы развития общественных патриотических движений. "Кумпилов подчеркнул важность таких патриотических акций и проектов, которые нацелены на поддержание боевого духа военнослужащих и консолидацию всего общества. Были обсуждены вопросы, касающиеся соцподдержки военнослужащих, их лечения и реабилитации. Глава Адыгеи подчеркнул, что органы власти находятся в постоянном контакте с военными частями, где служат жители республики, предоставляют им дополнительную помощь: спецсредства, технику, экипировку, медикаменты и продукты питания", - говорится в сообщении. По данным республиканских властей, в координирующий эту работу региональный филиал госфонда "Защитники Отечества" с июня, когда он начал свою деятельность, уже обратилось почти 400 участников СВО и членов их семей.

https://ria.ru/20230614/fond-1878025942.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, республика адыгея, сво, спецоперация