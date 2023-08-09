Рейтинг@Mail.ru
Фотоальбом "Жен героев" издали в Адыгее - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
 
20:12 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/fotoalbom-1889161794.html
Фотоальбом "Жен героев" издали в Адыгее
Фотоальбом "Жен героев" издали в Адыгее - РИА Новости, 09.08.2023
Фотоальбом "Жен героев" издали в Адыгее
В Адыгее издали фотоальбом жен участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T20:12
2023-08-09T20:12
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889162055_0:99:1801:1112_1920x0_80_0_0_7862699ec2372d4b54990c269c6f1370.jpg
МАЙКОП, 9 авг — РИА Новости. В Адыгее издали фотоальбом жен участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба республиканского правительства. "Фотоальбом "Жены Героев республики Адыгея" издан по инициативе главы региона Мурата Кумпилова. В альбом вошли фото 40 жительниц Адыгеи в парадных кителях своих мужей, находящихся сейчас в зоне специальной военной операции. Фотографии сопровождаются письмами женщин в адрес любимых", - говорится в сообщении. В среду в ходе презентации проекта Кумпилов вручил фотоальбом его участницам, а кроме того, обсудил с ними вопросы поддержки военнослужащих, их семей и вопросы развития общественных патриотических движений. "Кумпилов подчеркнул важность таких патриотических акций и проектов, которые нацелены на поддержание боевого духа военнослужащих и консолидацию всего общества. Были обсуждены вопросы, касающиеся соцподдержки военнослужащих, их лечения и реабилитации. Глава Адыгеи подчеркнул, что органы власти находятся в постоянном контакте с военными частями, где служат жители республики, предоставляют им дополнительную помощь: спецсредства, технику, экипировку, медикаменты и продукты питания", - говорится в сообщении. По данным республиканских властей, в координирующий эту работу региональный филиал госфонда "Защитники Отечества" с июня, когда он начал свою деятельность, уже обратилось почти 400 участников СВО и членов их семей.
https://ria.ru/20230614/fond-1878025942.html
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889162055_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_48c0ba9951b01b62863fb8113aed50db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурат кумпилов, республика адыгея, сво, спецоперация
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея, СВО, Спецоперация

Фотоальбом "Жен героев" издали в Адыгее

© Фото : Пресс-службы главы Республики АдыгеФотоальбом "Жены Героев Республики Адыгея"
Фотоальбом Жены Героев Республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : Пресс-службы главы Республики Адыге
Фотоальбом "Жены Героев Республики Адыгея"
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 9 авг — РИА Новости. В Адыгее издали фотоальбом жен участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Фотоальбом "Жены Героев республики Адыгея" издан по инициативе главы региона Мурата Кумпилова. В альбом вошли фото 40 жительниц Адыгеи в парадных кителях своих мужей, находящихся сейчас в зоне специальной военной операции. Фотографии сопровождаются письмами женщин в адрес любимых", - говорится в сообщении.
В среду в ходе презентации проекта Кумпилов вручил фотоальбом его участницам, а кроме того, обсудил с ними вопросы поддержки военнослужащих, их семей и вопросы развития общественных патриотических движений.
«
"Кумпилов подчеркнул важность таких патриотических акций и проектов, которые нацелены на поддержание боевого духа военнослужащих и консолидацию всего общества. Были обсуждены вопросы, касающиеся соцподдержки военнослужащих, их лечения и реабилитации. Глава Адыгеи подчеркнул, что органы власти находятся в постоянном контакте с военными частями, где служат жители республики, предоставляют им дополнительную помощь: спецсредства, технику, экипировку, медикаменты и продукты питания", - говорится в сообщении.
По данным республиканских властей, в координирующий эту работу региональный филиал госфонда "Защитники Отечества" с июня, когда он начал свою деятельность, уже обратилось почти 400 участников СВО и членов их семей.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании, где обсуждалась поддержка участников СВО и их семей - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Фонд "Защитников Отечества" начал работу с участниками СВО в Адыгее
14 июня, 13:40
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика АдыгеяСВОСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала