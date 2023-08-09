https://ria.ru/20230809/evakuatsiya-1889165983.html

Власти Купянского района Харьковской области обратились к жителям региона

Власти Купянского района Харьковской области обратились к жителям региона - РИА Новости, 09.08.2023

Власти Купянского района Харьковской области обратились к жителям региона

Исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона принять решение об... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T20:49

2023-08-09T20:49

2023-08-09T22:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона принять решение об эвакуации, сообщает украинское издание "Страна.ua". Говоря о реальности в населенных пунктах, приближенных к линии фронта, он предложил жителям района принять "ответственное и взвешенное решение" о выезде на безопасные территории страны. Позднее в среду глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что обязательная эвакуация населения и принудительная эвакуация детей может быть проведена из 53 населенных пунктов Купянского района. "Ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей", - написал Синегубов в своем телеграм-канале. В понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что освобожден населенный пункт Новоселовское на купянском направлении, при освобождении было взято 11 украинских опорных пунктов, потери противника превысили 100 человек.

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