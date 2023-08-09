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Электроснабжение в Твери планируют восстановить до конца дня - РИА Новости, 09.08.2023
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23:22 09.08.2023 (обновлено: 23:57 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/elektrosnabzhenie-1889180582.html
Электроснабжение в Твери планируют восстановить до конца дня
Электроснабжение в Твери планируют восстановить до конца дня - РИА Новости, 09.08.2023
Электроснабжение в Твери планируют восстановить до конца дня
Электроснабжение в Твери, нарушенное в результате возгорания подстанции, планируется восстановить до конца дня, часть потребителей переводят на резервную схему, РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T23:22
2023-08-09T23:57
происшествия
тверь
жкх
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РЯЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Электроснабжение в Твери, нарушенное в результате возгорания подстанции, планируется восстановить до конца дня, часть потребителей переводят на резервную схему, сообщило АО "Тверьгорэлектро". Как сообщила в среду прокуратура Тверской области, более тысячи частных, 322 многоквартирных дома, а также 23 социальных объекта остались без света после возгорания электрической подстанции "Северная" в Твери, ведомство начало проверку. "Часть потребителей переводится на резервную схему, в дальнейшем электроснабжение потребителей будет возобновлено по мере восстановления поврежденного оборудования. Ориентировочное время включения всех потребителей - до 0.00", - говорится в сообщении на странице "Тверьгорэлектро" в социальной сети "ВКонтакте".
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происшествия, тверь, жкх
Происшествия, Тверь, ЖКХ
Электроснабжение в Твери планируют восстановить до конца дня

Тверьгорэлектро: электроснабжение в Твери планируют восстановить до конца дня

© РИА Новости / Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры высоковольтного электричества
Опоры высоковольтного электричества - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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РЯЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Электроснабжение в Твери, нарушенное в результате возгорания подстанции, планируется восстановить до конца дня, часть потребителей переводят на резервную схему, сообщило АО "Тверьгорэлектро".
Как сообщила в среду прокуратура Тверской области, более тысячи частных, 322 многоквартирных дома, а также 23 социальных объекта остались без света после возгорания электрической подстанции "Северная" в Твери, ведомство начало проверку.
"Часть потребителей переводится на резервную схему, в дальнейшем электроснабжение потребителей будет возобновлено по мере восстановления поврежденного оборудования. Ориентировочное время включения всех потребителей - до 0.00", - говорится в сообщении на странице "Тверьгорэлектро" в социальной сети "ВКонтакте".
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