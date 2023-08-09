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Более 350 населенных пунктов остаются без электричества в Псковской области - РИА Новости, 09.08.2023
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14:37 09.08.2023 (обновлено: 14:49 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/elektrichestvo-1889079467.html
Более 350 населенных пунктов остаются без электричества в Псковской области
Более 350 населенных пунктов остаются без электричества в Псковской области - РИА Новости, 09.08.2023
Более 350 населенных пунктов остаются без электричества в Псковской области
Более 350 населенных пунктов и четыре тысячи человек остаются без электричества в Псковской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:37
2023-08-09T14:49
происшествия
жкх
псковская область
вологда
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Более 350 населенных пунктов и четыре тысячи человек остаются без электричества в Псковской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Девятого августа в Псковской области без электричества остаются четыре тысячи человек в 363 населенных пунктах. С начала возникновения отключений энергетикам удалось восстановить электроснабжение в около 700 населенных пунктов", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Сейчас в регионе работают 137 бригад, 488 специалистов и 154 единицы техники. На помощь коллегам пришли и бригады из Новгорода, Карелии и Вологды.
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происшествия, жкх, псковская область, вологда
Происшествия, ЖКХ, Псковская область, Вологда
Более 350 населенных пунктов остаются без электричества в Псковской области

Правительство Псковской области: более 350 населенных пунктов остаются без электричества

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередач. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Более 350 населенных пунктов и четыре тысячи человек остаются без электричества в Псковской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Девятого августа в Псковской области без электричества остаются четыре тысячи человек в 363 населенных пунктах. С начала возникновения отключений энергетикам удалось восстановить электроснабжение в около 700 населенных пунктов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Сейчас в регионе работают 137 бригад, 488 специалистов и 154 единицы техники. На помощь коллегам пришли и бригады из Новгорода, Карелии и Вологды.
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