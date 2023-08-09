https://ria.ru/20230809/ekspozitsiya-1889028223.html

Экспозиция Made in Russia на WorldFood Istanbul станет одной из крупнейших

Экспозиция Made in Russia на WorldFood Istanbul станет одной из крупнейших - РИА Новости, 09.08.2023

Экспозиция Made in Russia на WorldFood Istanbul станет одной из крупнейших

Более 30 российских производителей продуктов питания и напитков примут участие в Международной выставке продуктов питания и напитков WorldFood Istanbul 2023,... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:11

2023-08-09T12:11

2023-08-09T12:11

экономика

россия

стамбул

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более 30 российских производителей продуктов питания и напитков примут участие в Международной выставке продуктов питания и напитков WorldFood Istanbul 2023, которая состоится с 6 по 9 сентября в Стамбуле, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Экспозиция Made in Russia, которую организует Российский экспортный центр, станет одной из самых крупных национальных экспозиций на площадке", - говорится в сообщении.На площади более 600 квадратных метров российские компании представят масложировую, молочную, икорную, готовую продукцию, а также напитки, кондитерские изделия, пищевые ингредиенты, моющие и чистящие средства.Для участников национальной экспозиции Made in Russia Российский экспортный центр организует деловые встречи с турецкими партнерами в формате b2b.Некоторые из российских компаний, которые будут представлены на выставке, уже участвовали на выставке CNR Food Istanbul в 2022 году и заключили контракты с турецкими партнерами. Кроме того, продукция части из них представлена в демонстрационно-дегустационном павильоне с российской продукцией АПК в Стамбуле, и с их продукцией можно познакомиться в любое время.

https://ria.ru/20230808/dostavka-1888789770.html

россия

стамбул

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, стамбул, российский экспортный центр (рэц)