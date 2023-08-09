https://ria.ru/20230809/ekspozitsiya-1889028223.html
Экспозиция Made in Russia на WorldFood Istanbul станет одной из крупнейших
Экспозиция Made in Russia на WorldFood Istanbul станет одной из крупнейших - РИА Новости, 09.08.2023
Экспозиция Made in Russia на WorldFood Istanbul станет одной из крупнейших
Более 30 российских производителей продуктов питания и напитков примут участие в Международной выставке продуктов питания и напитков WorldFood Istanbul 2023,... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:11
2023-08-09T12:11
2023-08-09T12:11
экономика
россия
стамбул
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более 30 российских производителей продуктов питания и напитков примут участие в Международной выставке продуктов питания и напитков WorldFood Istanbul 2023, которая состоится с 6 по 9 сентября в Стамбуле, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Экспозиция Made in Russia, которую организует Российский экспортный центр, станет одной из самых крупных национальных экспозиций на площадке", - говорится в сообщении.На площади более 600 квадратных метров российские компании представят масложировую, молочную, икорную, готовую продукцию, а также напитки, кондитерские изделия, пищевые ингредиенты, моющие и чистящие средства.Для участников национальной экспозиции Made in Russia Российский экспортный центр организует деловые встречи с турецкими партнерами в формате b2b.Некоторые из российских компаний, которые будут представлены на выставке, уже участвовали на выставке CNR Food Istanbul в 2022 году и заключили контракты с турецкими партнерами. Кроме того, продукция части из них представлена в демонстрационно-дегустационном павильоне с российской продукцией АПК в Стамбуле, и с их продукцией можно познакомиться в любое время.
https://ria.ru/20230808/dostavka-1888789770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, стамбул, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Стамбул, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более 30 российских производителей продуктов питания и напитков примут участие в Международной выставке продуктов питания и напитков WorldFood Istanbul 2023, которая состоится с 6 по 9 сентября в Стамбуле, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Экспозиция Made in Russia, которую организует Российский экспортный центр, станет одной из самых крупных национальных экспозиций на площадке", - говорится в сообщении.
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На площади более 600 квадратных метров российские компании представят масложировую, молочную, икорную, готовую продукцию, а также напитки, кондитерские изделия, пищевые ингредиенты, моющие и чистящие средства.
Для участников национальной экспозиции Made in Russia Российский экспортный центр
организует деловые встречи с турецкими партнерами в формате b2b.
Некоторые из российских компаний, которые будут представлены на выставке, уже участвовали на выставке CNR Food Istanbul в 2022 году и заключили контракты с турецкими партнерами. Кроме того, продукция части из них представлена в демонстрационно-дегустационном павильоне с российской продукцией АПК в Стамбуле, и с их продукцией можно познакомиться в любое время.