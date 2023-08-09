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В Германии назвали экономику страны неконкурентноспособной - РИА Новости, 09.08.2023
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12:55 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/ekonomika-1889042331.html
В Германии назвали экономику страны неконкурентноспособной
В Германии назвали экономику страны неконкурентноспособной - РИА Новости, 09.08.2023
В Германии назвали экономику страны неконкурентноспособной
Экономика Германии более неконкурентоспособна из-за отсутствия условий для привлечения инвесторов, ввиду чего страну ожидает рецессия во второй половине года,... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:55
2023-08-09T12:55
германия
берлин (город)
европа
роберт хабек
кристиан линднер
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БЕРЛИН, 9 авг - РИА Новости. Экономика Германии более неконкурентоспособна из-за отсутствия условий для привлечения инвесторов, ввиду чего страну ожидает рецессия во второй половине года, заявил глава Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall Штефан Вольф в интервью Deutschlandfunk. "Положение в Германии очень сложное. Во втором полугодии мы скатимся в рецессию. Германия более неконкурентноспособна", - сказал Вольф. По его словам, ФРГ снова становится "больным человеком Европы" (использовавшееся в публицистике XIX века штамп о государствах, испытывающих кризис - ред.). "Ни в одной стране в мире нет таких высоких энергоцен, как в Германии. У нас царит бесконечная бюрократия, высокие налоги и расходы. Мы проспали диджитализацию и у нас проблемы с образованием - 50 тысяч молодых людей ежегодно уходят из школ, их не окончив", - объяснил он. В то же время эксперт подчеркнул, что страна располагает высочайшего качества технологиями в области машиностроения и электромобильности, однако при отсутствии условий для процветающего бизнеса инвесторы могут уйти в другие регионы. "И за это должна отвечать политика", - отметил он. И несмотря на то, что Берлин решил при помощи субсидий бороться с высокими ценами на электроэнергию, по оценке Вольфа это является лишь временным решением, в то время как основные недостатки экономической модели страны остаются и делают ее непривлекательной для инвестиций. Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер не поддержал план министра экономики Роберта Хабека по предоставлению промышленности субсидий на оплату электроэнергии, предложив вместо этого улучшить базовые условия для лучшего энергоснабжения и условия размещения промышленности в целом. Предложенный ранее Хабеком план подразумевал фиксацию цены на электроэнергию на уровне 6 центов за киловатт-час для предприятий, доказавших свою энергоемкость. При этом субсидия должна была бы покрывать 80% от их потребления электроэнергии, высчитанного на основе контрольных показателей. На финансирование этого плана, рассчитанного до 2030 года, предполагалось выделить 35-30 миллиардов евро. В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей.
https://ria.ru/20230425/sanktsii-1867507395.html
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германия, берлин (город), европа, роберт хабек, кристиан линднер
Германия, Берлин (город), Европа, Роберт Хабек, Кристиан Линднер
В Германии назвали экономику страны неконкурентноспособной

Глава Gesamtmetall Вольф: экономику Германии ожидает рецессия во второй половине года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 авг - РИА Новости. Экономика Германии более неконкурентоспособна из-за отсутствия условий для привлечения инвесторов, ввиду чего страну ожидает рецессия во второй половине года, заявил глава Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall Штефан Вольф в интервью Deutschlandfunk.
"Положение в Германии очень сложное. Во втором полугодии мы скатимся в рецессию. Германия более неконкурентноспособна", - сказал Вольф.
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По его словам, ФРГ снова становится "больным человеком Европы" (использовавшееся в публицистике XIX века штамп о государствах, испытывающих кризис - ред.).
"Ни в одной стране в мире нет таких высоких энергоцен, как в Германии. У нас царит бесконечная бюрократия, высокие налоги и расходы. Мы проспали диджитализацию и у нас проблемы с образованием - 50 тысяч молодых людей ежегодно уходят из школ, их не окончив", - объяснил он.
В то же время эксперт подчеркнул, что страна располагает высочайшего качества технологиями в области машиностроения и электромобильности, однако при отсутствии условий для процветающего бизнеса инвесторы могут уйти в другие регионы.
"И за это должна отвечать политика", - отметил он. И несмотря на то, что Берлин решил при помощи субсидий бороться с высокими ценами на электроэнергию, по оценке Вольфа это является лишь временным решением, в то время как основные недостатки экономической модели страны остаются и делают ее непривлекательной для инвестиций.
Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер не поддержал план министра экономики Роберта Хабека по предоставлению промышленности субсидий на оплату электроэнергии, предложив вместо этого улучшить базовые условия для лучшего энергоснабжения и условия размещения промышленности в целом.
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Предложенный ранее Хабеком план подразумевал фиксацию цены на электроэнергию на уровне 6 центов за киловатт-час для предприятий, доказавших свою энергоемкость. При этом субсидия должна была бы покрывать 80% от их потребления электроэнергии, высчитанного на основе контрольных показателей. На финансирование этого плана, рассчитанного до 2030 года, предполагалось выделить 35-30 миллиардов евро.
В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей.
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