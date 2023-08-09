https://ria.ru/20230809/egipet-1888965228.html

Египет заключил контракт на покупку российской пшеницы, пишут СМИ

Египет заключил контракт на покупку российской пшеницы, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2023

Египет заключил контракт на покупку российской пшеницы, пишут СМИ

Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) заключило контракт на приобретение 235 тысяч тонн российской пшеницы, она поступит двумя партиями с 15... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T01:23

2023-08-09T01:23

2023-08-09T05:29

египет

россия

каир (город)

в мире

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КАИР, 9 авг - РИА Новости. Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) заключило контракт на приобретение 235 тысяч тонн российской пшеницы, она поступит двумя партиями с 15 сентября по 15 октября, сообщает газета Al-Masry Al-Youm. По данным издания, первая партия (175 тысяч тонн) будет доставлена в Египет с 15 по 30 сентября, вторая (60 тысяч тонн) - с 1 по 15 октября. В июне российское посольство в Каире заявило, что поставки пшеницы из России в Египет с июля 2022 года превысили восемь миллионов тонн.Ранее в Российском зерновом союзе сообщили РИА Новости, что Россия в июле, по предварительным данным, поставила на экспорт 5,68 миллиона тонн зерновых культур — в 1,6 раза больше, чем в июле прошлого года, включая рекордные для этого месяца 4,54 миллиона тонн пшеницы.Первая тройка покупателей российской пшеницы - Саудовская Аравия (578 тысяч тонн), Турция (518 тысяч тонн) и Египет (467 тысяч). Также шли поставки в Израиль (345 тысяч тонн), Бангладеш (222 тысячи), Танзанию (94 тысячи тонн) и Судан (68 тысяч тонн). Новыми покупателями российской пшеницы стали страны Латинской Америки, такие как Бразилия и Перу.

https://ria.ru/20230808/sdelka-1888949843.html

египет

россия

каир (город)

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египет, россия, каир (город), в мире