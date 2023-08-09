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ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку - РИА Новости, 09.08.2023
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19:34 09.08.2023 (обновлено: 22:49 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/donetsk-1889154495.html
ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку
ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку - РИА Новости, 09.08.2023
ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Светлодарску, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T19:34
2023-08-09T22:49
специальная военная операция на украине
в мире
справки
донецк
донецкая народная республика
нато
светлодарск
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Светлодарску, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.15 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Светлодарск: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.45 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18:20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Куйбышевский район находится в западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230809/obstrel-1889146942.html
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донецк
донецкая народная республика
светлодарск
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в мире, справки, донецк, донецкая народная республика, нато, светлодарск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Справки, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Светлодарск
ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 18 натовского калибра снарядов по Донецку

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Светлодарску, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.15 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Светлодарск: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.45 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18:20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
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Куйбышевский район находится в западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСправкиДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОСветлодарск
 
 
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