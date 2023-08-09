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Мирная жительница погибла при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 09.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/donetsk-1889095030.html
Мирная жительница погибла при обстреле Петровского района Донецка
Мирная жительница погибла при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 09.08.2023
Мирная жительница погибла при обстреле Петровского района Донецка
Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:22
2023-08-09T15:22
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По уточнённой информации, в результате обстрела Петровского района по улице Осоавиахима погибла женщина 1952 года рождения. Тело пока находится под завалами", - написал мэр. Мэр Донецка ранее сообщал о гибели девочки при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками. Врио главы ДНР Денис Пушилин позже сообщил о ранении еще двух мирных жителей. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Мирная жительница погибла при обстреле Петровского района Донецка

Мэр Кулемзин сообщил о гибели пожилой женщины при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"По уточнённой информации, в результате обстрела Петровского района по улице Осоавиахима погибла женщина 1952 года рождения. Тело пока находится под завалами", - написал мэр.
Мэр Донецка ранее сообщал о гибели девочки при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками. Врио главы ДНР Денис Пушилин позже сообщил о ранении еще двух мирных жителей.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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