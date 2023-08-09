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Мирная жительница погибла при обстреле Петровского района Донецка

Мирная жительница погибла при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 09.08.2023

Мирная жительница погибла при обстреле Петровского района Донецка

Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:22

2023-08-09T15:22

2023-08-09T15:22

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По уточнённой информации, в результате обстрела Петровского района по улице Осоавиахима погибла женщина 1952 года рождения. Тело пока находится под завалами", - написал мэр. Мэр Донецка ранее сообщал о гибели девочки при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками. Врио главы ДНР Денис Пушилин позже сообщил о ранении еще двух мирных жителей. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия