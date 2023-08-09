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Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Донецка
Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Донецка - РИА Новости, 09.08.2023
Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Донецка
Один человек получил ранение в результате обстрела Киевского района Донецка в среду, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:27
2023-08-09T10:27
2023-08-09T10:27
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Один человек получил ранение в результате обстрела Киевского района Донецка в среду, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Киевского района (Донецка - ред.) по улице Депутатской получил ранение 30-летний мужчина", - написал Кулемзин. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Донецка
Мэр Кулемзин сообщил о ранении мужчины при обстреле ВСУ Киевского района Донецка