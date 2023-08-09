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Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Донецка

Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Донецка - РИА Новости, 09.08.2023

Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Донецка

Один человек получил ранение в результате обстрела Киевского района Донецка в среду, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:27

2023-08-09T10:27

2023-08-09T10:27

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Один человек получил ранение в результате обстрела Киевского района Донецка в среду, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Киевского района (Донецка - ред.) по улице Депутатской получил ранение 30-летний мужчина", - написал Кулемзин. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)