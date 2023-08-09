https://ria.ru/20230809/domodedovo-1888982435.html

Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после закрытия ночью

Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после закрытия ночью - РИА Новости, 09.08.2023

Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после закрытия ночью

Московский аэропорт "Домодедово" временно закрывался ночью в среду на прием и вылет самолетов, но в настоящее время работает штатно, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T08:40

2023-08-09T08:40

2023-08-09T11:04

москва

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

безопасность

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882580098_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_07298885d5ced7cc5f78412065e32f9e.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" временно закрывался ночью в среду на прием и вылет самолетов, но в настоящее время работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ночь на среду, что ПВО сбила два боевых беспилотника на подлете к Москве, один – в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе. "В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов московский аэропорт "Домодедово" временно был закрыт на прием и вылет воздушных судов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе авиагавани на фоне ситуации с беспилотниками.

https://ria.ru/20230809/bpla-1888971683.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, сергей собянин, домодедово (аэропорт), безопасность, новости - туризм