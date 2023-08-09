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Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после закрытия ночью - РИА Новости, 09.08.2023
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Туризм
 
08:40 09.08.2023 (обновлено: 11:04 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/domodedovo-1888982435.html
Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после закрытия ночью
Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после закрытия ночью - РИА Новости, 09.08.2023
Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после закрытия ночью
Московский аэропорт "Домодедово" временно закрывался ночью в среду на прием и вылет самолетов, но в настоящее время работает штатно, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T08:40
2023-08-09T11:04
москва
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
безопасность
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" временно закрывался ночью в среду на прием и вылет самолетов, но в настоящее время работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ночь на среду, что ПВО сбила два боевых беспилотника на подлете к Москве, один – в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе. "В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов московский аэропорт "Домодедово" временно был закрыт на прием и вылет воздушных судов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе авиагавани на фоне ситуации с беспилотниками.
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москва, сергей собянин, домодедово (аэропорт), безопасность, новости - туризм
Москва, Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), Безопасность, Туризм, Новости - Туризм
Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после закрытия ночью

Аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе после закрытия ночью в среду

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый сегмент пассажирского терминала московского аэропорта Домодедово
Новый сегмент пассажирского терминала московского аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Новый сегмент пассажирского терминала московского аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" временно закрывался ночью в среду на прием и вылет самолетов, но в настоящее время работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ночь на среду, что ПВО сбила два боевых беспилотника на подлете к Москве, один – в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе.
"В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов московский аэропорт "Домодедово" временно был закрыт на прием и вылет воздушных судов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе авиагавани на фоне ситуации с беспилотниками.
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