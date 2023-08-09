Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал предпринимателя из Казани за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/diskreditatsiya-1889148062.html
Суд оштрафовал предпринимателя из Казани за дискредитацию российской армии
Суд оштрафовал предпринимателя из Казани за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 09.08.2023
Суд оштрафовал предпринимателя из Казани за дискредитацию российской армии
Суд оштрафовал бизнесмена из Казани за дискредитацию Вооруженных сил России и спецоперации, сообщает МВД РФ. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:53
2023-08-09T18:53
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
КАЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Суд оштрафовал бизнесмена из Казани за дискредитацию Вооруженных сил России и спецоперации, сообщает МВД РФ. Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина написала в своем телеграмм-канале о поступающих массовых обращениях по поводу экстремистских заявлений некоего предпринимателя, публично оскорбившего защитников России. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции УМВД России по Казани была выявлена видеопубликация, в которой местный житель дискредитировал проводимую Вооруженными силами Российской Федерации специальную военную операцию на территории Украины. Стражи правопорядка установили личность правонарушителя и доставили его в территориальный отдел МВД для разбирательства", - говорится в сообщении. В отношении мужчины - местного предпринимателя - составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, либо на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, а равно на дискредитацию оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации". На основании собранных полицейскими материалов суд признал бизнесмена виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230628/shtraf-1880914853.html
https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, казань, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Суд оштрафовал предпринимателя из Казани за дискредитацию российской армии

Суд оштрафовал казанского предпринимателя на 30 тысяч рублей за дискредитацию СВО

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Суд оштрафовал бизнесмена из Казани за дискредитацию Вооруженных сил России и спецоперации, сообщает МВД РФ.
Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина написала в своем телеграмм-канале о поступающих массовых обращениях по поводу экстремистских заявлений некоего предпринимателя, публично оскорбившего защитников России.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Москвича оштрафовали за надписи в вагонах метро, дискредитирующие армию
28 июня, 15:05
"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции УМВД России по Казани была выявлена видеопубликация, в которой местный житель дискредитировал проводимую Вооруженными силами Российской Федерации специальную военную операцию на территории Украины. Стражи правопорядка установили личность правонарушителя и доставили его в территориальный отдел МВД для разбирательства", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины - местного предпринимателя - составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, либо на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, а равно на дискредитацию оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации".
На основании собранных полицейскими материалов суд признал бизнесмена виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Вид на башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Ненависть к России как очевидность: русофобов нужно сажать
27 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала