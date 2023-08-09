Суд оштрафовал предпринимателя из Казани за дискредитацию российской армии
Суд оштрафовал казанского предпринимателя на 30 тысяч рублей за дискредитацию СВО
Молоток судьи. Архивное фото
КАЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Суд оштрафовал бизнесмена из Казани за дискредитацию Вооруженных сил России и спецоперации, сообщает МВД РФ.
Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина написала в своем телеграмм-канале о поступающих массовых обращениях по поводу экстремистских заявлений некоего предпринимателя, публично оскорбившего защитников России.
"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции УМВД России по Казани была выявлена видеопубликация, в которой местный житель дискредитировал проводимую Вооруженными силами Российской Федерации специальную военную операцию на территории Украины. Стражи правопорядка установили личность правонарушителя и доставили его в территориальный отдел МВД для разбирательства", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины - местного предпринимателя - составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, либо на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, а равно на дискредитацию оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации".
На основании собранных полицейскими материалов суд признал бизнесмена виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.