https://ria.ru/20230809/diskreditatsiya-1889148062.html

Суд оштрафовал предпринимателя из Казани за дискредитацию российской армии

Суд оштрафовал предпринимателя из Казани за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 09.08.2023

Суд оштрафовал предпринимателя из Казани за дискредитацию российской армии

Суд оштрафовал бизнесмена из Казани за дискредитацию Вооруженных сил России и спецоперации, сообщает МВД РФ. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:53

2023-08-09T18:53

2023-08-09T18:53

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ситуация в днр и лнр

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КАЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Суд оштрафовал бизнесмена из Казани за дискредитацию Вооруженных сил России и спецоперации, сообщает МВД РФ. Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина написала в своем телеграмм-канале о поступающих массовых обращениях по поводу экстремистских заявлений некоего предпринимателя, публично оскорбившего защитников России. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции УМВД России по Казани была выявлена видеопубликация, в которой местный житель дискредитировал проводимую Вооруженными силами Российской Федерации специальную военную операцию на территории Украины. Стражи правопорядка установили личность правонарушителя и доставили его в территориальный отдел МВД для разбирательства", - говорится в сообщении. В отношении мужчины - местного предпринимателя - составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, либо на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, а равно на дискредитацию оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации". На основании собранных полицейскими материалов суд признал бизнесмена виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230628/shtraf-1880914853.html

https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

происшествия, россия, казань, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр