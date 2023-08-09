МИД Белоруссии призвал ЕС вернуться к прагматичному диалогу
Минск призвал ЕС принять выбор белорусского народа и вернуться к прагматичному диалогу
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Здание МИД Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии призвало Евросоюз принять выбор белорусского народа и вернуться к прагматичному диалогу.
"Призываем Евросоюз признать и принять выбор белорусского народа и вернуться к прагматичному диалогу для реализации потенциала взаимовыгодного сотрудничества в интересах безопасности и устойчивого развития всего нашего региона", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Белоруссии, опубликованном в среду на его официальном сайте в связи с реакцией ЕС на годовщину президентских выборов в республике, которые состоялись 9 августа 2020 года.
Белорусский МИД отмечает, что заявления Высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля, глав внешнеполитических ведомств стран Балтии и Польши, политиков других государств ЕС относительно итогов белорусских президентских выборов целиком построены на заезженных лживых обвинениях в адрес Минска. При этом внешнеполитическое ведомство республики подчеркивает, что несмотря на незаконные санкции, закрытие воздушного пространства и блокировку границ, информационный прессинг, провокации со стороны отдельных членов ЕС, Белоруссия сохранила и укрепила свою государственность, а белорусская модель поступательного развития и осмысленной трансформации общества доказала свою стрессоустойчивость и жизнеспособность.
"Риторика и лицемерная забота ЕС и его стран-членов о белорусском народе никого не должны вводить в заблуждение. Санкции в отношении целых отраслей нашей страны грубо нарушают социальные и экономические права, подрывают привычные жизненные устои тысяч простых белорусов", - говорится в заявлении.
Констатируется, что здравые голоса европейцев все чаще прорываются сквозь тотальную западную цензуру. "Скрывать от европейской общественности реальное положение дел в нашей стране, которую можно посетить и без оформления визы, становится все труднее. Брюсселю и иным европейским столицам, поддерживающим в том числе незаконные экстремистские формирования из числа белорусских граждан, пришло время уяснить: Беларусь продолжит следовать избранным курсом, отстаивать независимость и суверенитет страны, защищать мир на своей земле", - подчеркивает МИД Белоруссии.