https://ria.ru/20230809/dialog-1889132813.html

МИД Белоруссии призвал ЕС вернуться к прагматичному диалогу

МИД Белоруссии призвал ЕС вернуться к прагматичному диалогу - РИА Новости, 09.08.2023

МИД Белоруссии призвал ЕС вернуться к прагматичному диалогу

Министерство иностранных дел Белоруссии призвало Евросоюз принять выбор белорусского народа и вернуться к прагматичному диалогу. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:39

2023-08-09T17:39

2023-08-09T17:39

белоруссия

польша

жозеп боррель

евросоюз

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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии призвало Евросоюз принять выбор белорусского народа и вернуться к прагматичному диалогу. "Призываем Евросоюз признать и принять выбор белорусского народа и вернуться к прагматичному диалогу для реализации потенциала взаимовыгодного сотрудничества в интересах безопасности и устойчивого развития всего нашего региона", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Белоруссии, опубликованном в среду на его официальном сайте в связи с реакцией ЕС на годовщину президентских выборов в республике, которые состоялись 9 августа 2020 года. Белорусский МИД отмечает, что заявления Высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля, глав внешнеполитических ведомств стран Балтии и Польши, политиков других государств ЕС относительно итогов белорусских президентских выборов целиком построены на заезженных лживых обвинениях в адрес Минска. При этом внешнеполитическое ведомство республики подчеркивает, что несмотря на незаконные санкции, закрытие воздушного пространства и блокировку границ, информационный прессинг, провокации со стороны отдельных членов ЕС, Белоруссия сохранила и укрепила свою государственность, а белорусская модель поступательного развития и осмысленной трансформации общества доказала свою стрессоустойчивость и жизнеспособность. "Риторика и лицемерная забота ЕС и его стран-членов о белорусском народе никого не должны вводить в заблуждение. Санкции в отношении целых отраслей нашей страны грубо нарушают социальные и экономические права, подрывают привычные жизненные устои тысяч простых белорусов", - говорится в заявлении. Констатируется, что здравые голоса европейцев все чаще прорываются сквозь тотальную западную цензуру. "Скрывать от европейской общественности реальное положение дел в нашей стране, которую можно посетить и без оформления визы, становится все труднее. Брюсселю и иным европейским столицам, поддерживающим в том числе незаконные экстремистские формирования из числа белорусских граждан, пришло время уяснить: Беларусь продолжит следовать избранным курсом, отстаивать независимость и суверенитет страны, защищать мир на своей земле", - подчеркивает МИД Белоруссии.

https://ria.ru/20230603/lavrov-1875930860.html

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белоруссия, польша, жозеп боррель, евросоюз