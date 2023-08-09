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В аэропорту Новосибирска сняли с рейса авиадебошира

В аэропорту Новосибирска сняли с рейса авиадебошира - РИА Новости, 09.08.2023

В аэропорту Новосибирска сняли с рейса авиадебошира

Пассажир непосредственно перед взлетом самолета из Новосибирска повел себя неадекватно и отказался лететь, полицейские передали его прибывшим на место... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:36

2023-08-09T13:36

2023-08-09T13:36

происшествия

новосибирск

россия

толмачево (аэропорт)

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НОВОСИБИРСК, 9 авг – РИА Новости. Пассажир непосредственно перед взлетом самолета из Новосибирска повел себя неадекватно и отказался лететь, полицейские передали его прибывшим на место медработникам. Ранее в телеграм-канале Mash Siberia опубликовали видео, на котором пассажир очень эмоционально просит выпустить его из начавшего движение самолета и кричит, что он "не летит". В итоге вылет самолета пришлось задержать. "Транспортные полицейские передали пассажира бригаде скорой медицинской помощи", - сообщила РИА Новости представитель Сибирского управления на транспорте МВД России, уточнив, что инцидент произошел вечером 8 августа.

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новосибирск

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, новосибирск, россия, толмачево (аэропорт)