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В аэропорту Новосибирска сняли с рейса авиадебошира
В аэропорту Новосибирска сняли с рейса авиадебошира - РИА Новости, 09.08.2023
В аэропорту Новосибирска сняли с рейса авиадебошира
Пассажир непосредственно перед взлетом самолета из Новосибирска повел себя неадекватно и отказался лететь, полицейские передали его прибывшим на место... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:36
2023-08-09T13:36
2023-08-09T13:36
происшествия
новосибирск
россия
толмачево (аэропорт)
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НОВОСИБИРСК, 9 авг – РИА Новости. Пассажир непосредственно перед взлетом самолета из Новосибирска повел себя неадекватно и отказался лететь, полицейские передали его прибывшим на место медработникам. Ранее в телеграм-канале Mash Siberia опубликовали видео, на котором пассажир очень эмоционально просит выпустить его из начавшего движение самолета и кричит, что он "не летит". В итоге вылет самолета пришлось задержать. "Транспортные полицейские передали пассажира бригаде скорой медицинской помощи", - сообщила РИА Новости представитель Сибирского управления на транспорте МВД России, уточнив, что инцидент произошел вечером 8 августа.
https://ria.ru/20230420/zaderzhanie-1866534928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, россия, толмачево (аэропорт)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Толмачево (аэропорт)
В аэропорту Новосибирска сняли с рейса авиадебошира
В аэропорту Новосибирска передали полиции пассажира, устроившего дебош перед вылетом