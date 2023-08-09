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В аэропорту Новосибирска сняли с рейса авиадебошира - РИА Новости, 09.08.2023
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13:36 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/deboshir-1889060714.html
В аэропорту Новосибирска сняли с рейса авиадебошира
В аэропорту Новосибирска сняли с рейса авиадебошира - РИА Новости, 09.08.2023
В аэропорту Новосибирска сняли с рейса авиадебошира
Пассажир непосредственно перед взлетом самолета из Новосибирска повел себя неадекватно и отказался лететь, полицейские передали его прибывшим на место... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:36
2023-08-09T13:36
происшествия
новосибирск
россия
толмачево (аэропорт)
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НОВОСИБИРСК, 9 авг – РИА Новости. Пассажир непосредственно перед взлетом самолета из Новосибирска повел себя неадекватно и отказался лететь, полицейские передали его прибывшим на место медработникам. Ранее в телеграм-канале Mash Siberia опубликовали видео, на котором пассажир очень эмоционально просит выпустить его из начавшего движение самолета и кричит, что он "не летит". В итоге вылет самолета пришлось задержать. "Транспортные полицейские передали пассажира бригаде скорой медицинской помощи", - сообщила РИА Новости представитель Сибирского управления на транспорте МВД России, уточнив, что инцидент произошел вечером 8 августа.
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новосибирск
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происшествия, новосибирск, россия, толмачево (аэропорт)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Толмачево (аэропорт)
В аэропорту Новосибирска сняли с рейса авиадебошира

В аэропорту Новосибирска передали полиции пассажира, устроившего дебош перед вылетом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк Самолет Embarer-170 авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске
 Самолет Embarer-170 авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Embarer-170 авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 9 авг – РИА Новости. Пассажир непосредственно перед взлетом самолета из Новосибирска повел себя неадекватно и отказался лететь, полицейские передали его прибывшим на место медработникам.
Ранее в телеграм-канале Mash Siberia опубликовали видео, на котором пассажир очень эмоционально просит выпустить его из начавшего движение самолета и кричит, что он "не летит". В итоге вылет самолета пришлось задержать.
"Транспортные полицейские передали пассажира бригаде скорой медицинской помощи", - сообщила РИА Новости представитель Сибирского управления на транспорте МВД России, уточнив, что инцидент произошел вечером 8 августа.
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В Красноярске задержали дебошира, разгуливавшего полуголым по самолету
20 апреля, 10:25
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияТолмачево (аэропорт)
 
 
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