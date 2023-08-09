Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых системами ПВО беспилотниках
Обломки украинского беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силы ПВО сбили в Подмосковье два беспилотника, пытавших пролететь в Москву, об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", - сказал он.
Информации о пострадавших при падении обломков нет, на месте работают экстренные службы, добавил Собянин.
Пресечена попытка теракта
В Минобороны, в свою очередь, сообщили, что российские военные пресекли в Подмосковье попытку киевского режима устроить теракт с применением беспилотников, силами противовоздушной обороны БПЛА уничтожены, пострадавших и разрушений нет.
"Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении военного ведомства.
Атака на Москву-Сити
Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. В ночь на 1 августа киевский режим пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО в Подмосковье, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню "Москвы-Сити".
Владимир Зеленский после этого заявил о подготовке новых ударов по территории России.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву выступил с угрозами, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически признав ответственность за эту атаку.
Уподобляются террористам
Украинские войска, запуская БПЛА по зданиям "Москва-Сити", уподобляются международным террористам, атаковавшим башни-близнецы в Нью-Йорке, хотя сравнивать теракты нельзя, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Не видеть этой методологии, которую обычно используют террористы, а сейчас эти же террористические методы подхватил киевский режим, просто невозможно", - указала представитель МИД.