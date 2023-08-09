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Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, пытавшихся атаковать Москву - РИА Новости, 09.08.2023
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05:07 09.08.2023 (обновлено: 08:35 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/bpla-1888971683.html
Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, пытавшихся атаковать Москву - РИА Новости, 09.08.2023
Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
Силы ПВО сбили в Подмосковье два беспилотника, пытавших пролететь в Москву, об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T05:07
2023-08-09T08:35
московская область (подмосковье)
москва
россия
сергей собянин
владимир зеленский
михаил подоляк
домодедово (аэропорт)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силы ПВО сбили в Подмосковье два беспилотника, пытавших пролететь в Москву, об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.&quot;Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе&quot;, - сказал он.Информации о пострадавших при падении обломков нет, на месте работают экстренные службы, добавил Собянин.Пресечена попытка терактаВ Минобороны, в свою очередь, сообщили, что российские военные пресекли в Подмосковье попытку киевского режима устроить теракт с применением беспилотников, силами противовоздушной обороны БПЛА уничтожены, пострадавших и разрушений нет."Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении военного ведомства.Атака на Москву-СитиЭто не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. В ночь на 1 августа киевский режим пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО в Подмосковье, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню "Москвы-Сити".Владимир Зеленский после этого заявил о подготовке новых ударов по территории России.Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву выступил с угрозами, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически признав ответственность за эту атаку.Уподобляются террористамУкраинские войска, запуская БПЛА по зданиям "Москва-Сити", уподобляются международным террористам, атаковавшим башни-близнецы в Нью-Йорке, хотя сравнивать теракты нельзя, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова."Не видеть этой методологии, которую обычно используют террористы, а сейчас эти же террористические методы подхватил киевский режим, просто невозможно", - указала представитель МИД.
https://ria.ru/20230808/bespilotnik-1888890867.html
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московская область (подмосковье), москва, россия, сергей собянин, владимир зеленский, михаил подоляк, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины, происшествия
Московская область (Подмосковье), Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Домодедово (аэропорт), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, пытавшихся атаковать Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых системами ПВО беспилотниках

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиОбломки украинского беспилотника
Обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Обломки украинского беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силы ПВО сбили в Подмосковье два беспилотника, пытавших пролететь в Москву, об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«

"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", - сказал он.

Информации о пострадавших при падении обломков нет, на месте работают экстренные службы, добавил Собянин.

Пресечена попытка теракта

В Минобороны, в свою очередь, сообщили, что российские военные пресекли в Подмосковье попытку киевского режима устроить теракт с применением беспилотников, силами противовоздушной обороны БПЛА уничтожены, пострадавших и разрушений нет.
Последствия падения беспилотника на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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Вчера, 16:45
"Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении военного ведомства.

Атака на Москву-Сити

Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. В ночь на 1 августа киевский режим пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО в Подмосковье, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню "Москвы-Сити".
Владимир Зеленский после этого заявил о подготовке новых ударов по территории России.
Военнослужащий на станции постановки помех РЭБ - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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7 августа, 21:02
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву выступил с угрозами, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически признав ответственность за эту атаку.

Уподобляются террористам

Украинские войска, запуская БПЛА по зданиям "Москва-Сити", уподобляются международным террористам, атаковавшим башни-близнецы в Нью-Йорке, хотя сравнивать теракты нельзя, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Не видеть этой методологии, которую обычно используют террористы, а сейчас эти же террористические методы подхватил киевский режим, просто невозможно", - указала представитель МИД.
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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Московская область (Подмосковье)МоскваРоссияСергей СобянинВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякДомодедово (аэропорт)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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