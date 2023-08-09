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Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, пытавшихся атаковать Москву

Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, пытавшихся атаковать Москву - РИА Новости, 09.08.2023

Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, пытавшихся атаковать Москву

Силы ПВО сбили в Подмосковье два беспилотника, пытавших пролететь в Москву, об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T05:07

2023-08-09T05:07

2023-08-09T08:35

московская область (подмосковье)

москва

россия

сергей собянин

владимир зеленский

михаил подоляк

домодедово (аэропорт)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силы ПВО сбили в Подмосковье два беспилотника, пытавших пролететь в Москву, об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", - сказал он.Информации о пострадавших при падении обломков нет, на месте работают экстренные службы, добавил Собянин.Пресечена попытка терактаВ Минобороны, в свою очередь, сообщили, что российские военные пресекли в Подмосковье попытку киевского режима устроить теракт с применением беспилотников, силами противовоздушной обороны БПЛА уничтожены, пострадавших и разрушений нет."Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении военного ведомства.Атака на Москву-СитиЭто не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. В ночь на 1 августа киевский режим пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО в Подмосковье, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню "Москвы-Сити".Владимир Зеленский после этого заявил о подготовке новых ударов по территории России.Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву выступил с угрозами, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически признав ответственность за эту атаку.Уподобляются террористамУкраинские войска, запуская БПЛА по зданиям "Москва-Сити", уподобляются международным террористам, атаковавшим башни-близнецы в Нью-Йорке, хотя сравнивать теракты нельзя, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова."Не видеть этой методологии, которую обычно используют террористы, а сейчас эти же террористические методы подхватил киевский режим, просто невозможно", - указала представитель МИД.

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https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888735356.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

московская область (подмосковье), москва, россия, сергей собянин, владимир зеленский, михаил подоляк, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины, происшествия