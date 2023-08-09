https://ria.ru/20230809/bombardirovki-1888968190.html

В США объяснили, почему Япония не называет виновника атомных бомбардировок

В США объяснили, почему Япония не называет виновника атомных бомбардировок - РИА Новости, 09.08.2023

В США объяснили, почему Япония не называет виновника атомных бомбардировок

"Забывчивость" японских политиков и генсека ООН о виновнике катастрофы в Хиросиме — страх перед Америкой, заявила РИА Новости независимый кандидат в сенат США... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T03:10

2023-08-09T03:10

2023-08-09T08:47

в мире

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

америка

антониу гутерреш

оон

япония

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. "Забывчивость" японских политиков и генсека ООН о виновнике катастрофы в Хиросиме — страх перед Америкой, заявила РИА Новости независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр.В воскресенье в Японии вспоминали жертв атомной бомбардировки в Хиросиме в 1945 году. При этом японские политики, выступившие на церемонии в Хиросиме, не упомянули, что бомба была сброшена Америкой. Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем послании также не назвал страну, ответственную за гибель людей."Я думаю, это просто страх. Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать", — сказала она. При этом политик отметила, что этих рычагов становится все меньше и меньше."Многие мировые лидеры, особенно в африканских странах, осознали это. Поэтому они и не ведут себя так трусливо", — добавила она. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония мира".

https://ria.ru/20230807/forum-1888695449.html

https://ria.ru/20230616/ukraina-1878689697.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

америка

япония

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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), америка, антониу гутерреш, оон, япония