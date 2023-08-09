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В США объяснили, почему Япония не называет виновника атомных бомбардировок - РИА Новости, 09.08.2023
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03:10 09.08.2023 (обновлено: 08:47 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/bombardirovki-1888968190.html
В США объяснили, почему Япония не называет виновника атомных бомбардировок
В США объяснили, почему Япония не называет виновника атомных бомбардировок - РИА Новости, 09.08.2023
В США объяснили, почему Япония не называет виновника атомных бомбардировок
"Забывчивость" японских политиков и генсека ООН о виновнике катастрофы в Хиросиме — страх перед Америкой, заявила РИА Новости независимый кандидат в сенат США... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T03:10
2023-08-09T08:47
в мире
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
америка
антониу гутерреш
оон
япония
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. "Забывчивость" японских политиков и генсека ООН о виновнике катастрофы в Хиросиме — страх перед Америкой, заявила РИА Новости независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр.В воскресенье в Японии вспоминали жертв атомной бомбардировки в Хиросиме в 1945 году. При этом японские политики, выступившие на церемонии в Хиросиме, не упомянули, что бомба была сброшена Америкой. Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем послании также не назвал страну, ответственную за гибель людей."Я думаю, это просто страх. Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать", — сказала она. При этом политик отметила, что этих рычагов становится все меньше и меньше."Многие мировые лидеры, особенно в африканских странах, осознали это. Поэтому они и не ведут себя так трусливо", — добавила она. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония мира".
https://ria.ru/20230807/forum-1888695449.html
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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), америка, антониу гутерреш, оон, япония
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Америка, Антониу Гутерреш, ООН, Япония
В США объяснили, почему Япония не называет виновника атомных бомбардировок

Кандидат в сенат США Сэйр обвинила японских политиков и генсека ООН Гутерреша в трусости

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. "Забывчивость" японских политиков и генсека ООН о виновнике катастрофы в Хиросиме — страх перед Америкой, заявила РИА Новости независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр.
В воскресенье в Японии вспоминали жертв атомной бомбардировки в Хиросиме в 1945 году. При этом японские политики, выступившие на церемонии в Хиросиме, не упомянули, что бомба была сброшена Америкой. Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем послании также не назвал страну, ответственную за гибель людей.
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"Я думаю, это просто страх. Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать", — сказала она. При этом политик отметила, что этих рычагов становится все меньше и меньше.
"Многие мировые лидеры, особенно в африканских странах, осознали это. Поэтому они и не ведут себя так трусливо", — добавила она.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония мира".
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В миреХиросима (префектура)Нагасаки (город)АмерикаАнтониу ГутеррешООНЯпония
 
 
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