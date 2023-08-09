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Молдавия закрывает центры размещения украинских беженцев
Молдавия закрывает центры размещения украинских беженцев - РИА Новости, 09.08.2023
Молдавия закрывает центры размещения украинских беженцев
Центры размещения для украинских беженцев в Молдавии закрываются из-за нерентабельности, заявил в среду в Кишиневе министр социальной защиты Алексей Бузу. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:00
2023-08-09T18:00
2023-08-09T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
молдавия
кишинев
украина
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КИШИНЕВ, 9 авг – РИА Новости. Центры размещения для украинских беженцев в Молдавии закрываются из-за нерентабельности, заявил в среду в Кишиневе министр социальной защиты Алексей Бузу. По данным пограничной полиции Молдавии, с начала российской военной операции на Украине в республику въехали свыше 800 тысяч беженцев, большая часть из них затем отправилась в страны Евросоюза. В начале августа глава Генерального инспектората по миграции Михаил Водэ заявил, что в республике осталось порядка 100 тысяч человек, бежавших от войны, из них только 15 тысяч запросили убежище у властей республики. "Молдавские власти приступили к закрытию центров для украинских беженцев из-за того, что их дорого содержать. Число постояльцев сокращается, а расходы на содержание не удается сокращать. Поэтому было решено оптимизировать ответственным образом всю систему содержания иностранных граждан, которые бегут от военных действий. Кроме того, такие центры не способствуют интеграции беженцев в молдавское общество", - сказал Бузу в эфире онлайн-проекта Rlive, выходящего в социальных сетях. Вместе с тем молдавский министр отметил, что ни один беженец не останется без помощи со стороны государства. "На улице они не окажутся, мы общаемся с ними, с управляющими центров, стараемся предоставить альтернативные варианты проживания и интеграции, поскольку убежища имеют временный характер ", - сказал он. Чиновник не указал, сколько центров размещения было сокращено, но отметил, что несмотря на внешнюю помощь, некоторое время они финансировались из госбюджета. По данным МВД, весной в республике работало 63 центра для украинских беженцев. В 2022 году Молдавия получила от внешних партнеров 671 млн евро для нужд украинских беженцев. Кроме того, для этих же целей, на специальный счет министерства финансов поступило 11 млн долларов в качестве пожертвований, а из резервного фонда Кишинева было выделено 27 млн долларов.
https://ria.ru/20230805/ukraina-1887744481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Молдавия, Кишинев, Украина
Молдавия закрывает центры размещения украинских беженцев
Министр Бузу: Молдавия закроет центры размещения беженцев с Украины из-за нерентабельности
КИШИНЕВ, 9 авг – РИА Новости. Центры размещения для украинских беженцев в Молдавии закрываются из-за нерентабельности, заявил в среду в Кишиневе министр социальной защиты Алексей Бузу.
По данным пограничной полиции Молдавии, с начала российской военной операции на Украине
в республику въехали свыше 800 тысяч беженцев, большая часть из них затем отправилась в страны Евросоюза. В начале августа глава Генерального инспектората по миграции Михаил Водэ заявил, что в республике осталось порядка 100 тысяч человек, бежавших от войны, из них только 15 тысяч запросили убежище у властей республики.
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"Молдавские власти приступили к закрытию центров для украинских беженцев из-за того, что их дорого содержать. Число постояльцев сокращается, а расходы на содержание не удается сокращать. Поэтому было решено оптимизировать ответственным образом всю систему содержания иностранных граждан, которые бегут от военных действий. Кроме того, такие центры не способствуют интеграции беженцев в молдавское общество", - сказал Бузу в эфире онлайн-проекта Rlive, выходящего в социальных сетях.
Вместе с тем молдавский министр отметил, что ни один беженец не останется без помощи со стороны государства. "На улице они не окажутся, мы общаемся с ними, с управляющими центров, стараемся предоставить альтернативные варианты проживания и интеграции, поскольку убежища имеют временный характер ", - сказал он.
Чиновник не указал, сколько центров размещения было сокращено, но отметил, что несмотря на внешнюю помощь, некоторое время они финансировались из госбюджета. По данным МВД, весной в республике работало 63 центра для украинских беженцев.
В 2022 году Молдавия получила от внешних партнеров 671 млн евро для нужд украинских беженцев. Кроме того, для этих же целей, на специальный счет министерства финансов поступило 11 млн долларов в качестве пожертвований, а из резервного фонда Кишинева было выделено 27 млн долларов.
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