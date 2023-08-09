https://ria.ru/20230809/belorussiya-1889143351.html

В МВД Польши допустили прекращение железнодорожного сообщения с Белоруссией

В МВД Польши допустили прекращение железнодорожного сообщения с Белоруссией - РИА Новости, 09.08.2023

В МВД Польши допустили прекращение железнодорожного сообщения с Белоруссией

Польша, Литва и Латвия могут закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:22

2023-08-09T18:22

2023-08-09T18:22

в мире

польша

белоруссия

александр лукашенко

литва

евросоюз

латвия

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ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости. Польша, Литва и Латвия могут закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик в интервью агентству РАР. Вонсик отвечал на вопрос о недавней беседе глав МВД Литвы и Польши. "Если Белоруссия позволит себе слишком много, если эти провокации будут все более назойливыми, то мы должны вместе отреагировать - и к этому присоединится, надеюсь, Латвия, потому что литовцы должны в этом отношении разговаривать с латышами - чтобы привести к полной изоляции Белоруссии", - сказал он, уточнив, что в данном случае речь идет о закрытии железнодорожных переездов. "Мы понимаем, что идет большая часть торговли, в том числе польской. Идет и китайская торговля. Я думаю, что китайцам придется послать (президенту Белоруссии, Александру - ред.) Лукашенко соответствующий сигнал, чтобы он не предпринимал действий, от которых они пострадают", - подчеркнул замминистра. В настоящее время на польско-белорусской границе открыт один автомобильный переход в Тересполе, а также железнодорожные грузовые переходы. Пассажирское железнодорожное движение между странами отсутствует с 2019 года. На прошлой неделе МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами". Минобороны Польши после этого инцидента также перевело боевые вертолеты на дежурство на границе. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20230809/dialog-1889132813.html

https://ria.ru/20230808/latviya-1888952251.html

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в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко, литва, евросоюз, латвия