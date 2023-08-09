https://ria.ru/20230809/bank-1888961954.html
Банк России допустил увеличение ключевой ставки в сентябре
Банк России допустил увеличение ключевой ставки в сентябре - РИА Новости, 09.08.2023
Банк России допустил увеличение ключевой ставки в сентябре
Банк России допускает увеличение ключевой ставки в сентябре, чтобы этого избежать, нужны признаки сокращения инфляции, которых сейчас нет, заявил зампред... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T00:19
2023-08-09T00:19
2023-08-09T08:48
экономика
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Банк России допускает увеличение ключевой ставки в сентябре, чтобы этого избежать, нужны признаки сокращения инфляции, которых сейчас нет, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в интервью газете "Известия". "Для того чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются", — сказал он.Банк России на заседании в прошлом месяце поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых — и не исключил ее дальнейшего повышения.Как указал зампред ЦБ, прогноз допускает сохранение ключевой ставки на уровне 8,5 процента. Однако, отметил он, если совет директоров Центробанка допускает возможность ее повышения, есть вероятность, что ее поднимут уже на следующем заседании.Заботкин напомнил, что цель денежно-кредитной политики — стабилизировать рост цен в долгосрочной перспективе на уровне в четыре процента, в соответствии с чем и решается вопрос о росте ставки.. А исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более, чем одно лишь июльское повышение", — заключил зампред ЦБ.
https://ria.ru/20230731/ekonomika-1887472204.html
https://ria.ru/20230721/stavka-1885558738.html
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экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банк России допустил увеличение ключевой ставки в сентябре
Зампред ЦБ Заботкин допустил увеличение Банком России ключевой ставки в сентябре 2023 года
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Банк России допускает увеличение ключевой ставки в сентябре, чтобы этого избежать, нужны признаки сокращения инфляции, которых сейчас нет, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в интервью
газете "Известия".
"Для того чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются", — сказал он.
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Банк России на заседании в прошлом месяце поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых — и не исключил ее дальнейшего повышения.
Как указал зампред ЦБ, прогноз допускает сохранение ключевой ставки на уровне 8,5 процента. Однако, отметил он, если совет директоров Центробанка допускает возможность ее повышения, есть вероятность, что ее поднимут уже на следующем заседании.
Заботкин напомнил, что цель денежно-кредитной политики — стабилизировать рост цен в долгосрочной перспективе на уровне в четыре процента, в соответствии с чем и решается вопрос о росте ставки..
А исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более, чем одно лишь июльское повышение", — заключил зампред ЦБ.
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