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ВСУ потеряли до 370 солдат на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 370 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 09.08.2023
ВСУ потеряли до 370 солдат на Донецком направлении
Войска Украины за сутки на донецком направлении потеряли до 370 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:23
2023-08-09T15:23
2023-08-09T15:34
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки на донецком направлении потеряли до 370 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак подразделений войск Украины в районах Миньковки, Красного, Авдеевки и севернее Клещеевки ДНР."За сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Авдеевка
ВСУ потеряли до 370 солдат на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 370 солдат ВСУ, два танка на Донецком направлении