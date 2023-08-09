https://ria.ru/20230809/ataki-1889095823.html

ВСУ потеряли до 370 солдат на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 370 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 09.08.2023

ВСУ потеряли до 370 солдат на Донецком направлении

Войска Украины за сутки на донецком направлении потеряли до 370 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:23

2023-08-09T15:23

2023-08-09T15:34

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

авдеевка

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки на донецком направлении потеряли до 370 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак подразделений войск Украины в районах Миньковки, Красного, Авдеевки и севернее Клещеевки ДНР."За сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

авдеевка

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россия, вооруженные силы украины, украина, авдеевка