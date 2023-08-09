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Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 09.08.2023 (обновлено: 16:22 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/ataki-1889095208.html
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.08.2023
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили три атаки украинских войск на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:22
2023-08-09T16:22
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие отразили три атаки украинских войск на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.Там уточнили, что штурмовые группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ пытались атаковать в районах сел Работино и Успеновки (Запорожской области), но российские подразделения сорвали эти попытки."Потери противника на данном направлении составили до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", — говорится в сводке.Купянское направлениеНа Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжали вести наступление на широком фронте. Им удалось улучшить свое тактическое положение.В целом за сутки российские подразделения отразили шесть атак и контратак 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, нанесли огневое поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны. Украинские войска потеряли там порядка 75 человек, две боевые бронемашины, три автомобиля, САУ Krab польского производства и американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50.Донецкое и Краснолиманское направленияНа Донецком направлении Южная группировка отразила пять атак подразделений ВСУ. За сутки там уничтожены примерно 370 украинских военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, четыре автомобиля, две американские артсистемы М777, польская САУ Krab и гаубица Д-20.На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила две атаки штурмовых групп 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. Там потери противники составили около 80 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, гаубица Д-20.Южно-Донецкое и Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении группировка "Восток" сорвала попытку ВСУ провести разведку боем и пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы. Там уничтожено примерно 180 украинских военнослужащих, один танк, три бронемашины, два пикапа, САУ Krab, два орудия "Гиацинт-Б" и самоходная гаубица "Акация".На Херсонском направлении уничтожены около 50 бойцов ВСУ, два автомобиля, артсистема М777, орудие "Гиацинт-Б", САУ "Гвоздика" и гаубица Д-30.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах. Силы ПВО перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 35 украинских беспилотников.
https://ria.ru/20230809/vsu-1889035302.html
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353
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Конашенков об успехах российских войск на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили три атаки украинских войск на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что штурмовые группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ пытались атаковать в районах сел Работино и Успеновки (Запорожской области), но российские подразделения сорвали эти попытки.
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украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска отразили три атаки ВСУ у Работино и Успеновки, Киев потерял до 40 бойцов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие отразили три атаки украинских войск на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.
Там уточнили, что штурмовые группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ пытались атаковать в районах сел Работино и Успеновки (Запорожской области), но российские подразделения сорвали эти попытки.
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"Потери противника на данном направлении составили до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", — говорится в сводке.

Купянское направление

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжали вести наступление на широком фронте. Им удалось улучшить свое тактическое положение.
В целом за сутки российские подразделения отразили шесть атак и контратак 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, нанесли огневое поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны. Украинские войска потеряли там порядка 75 человек, две боевые бронемашины, три автомобиля, САУ Krab польского производства и американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50.
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Донецкое и Краснолиманское направления

На Донецком направлении Южная группировка отразила пять атак подразделений ВСУ. За сутки там уничтожены примерно 370 украинских военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, четыре автомобиля, две американские артсистемы М777, польская САУ Krab и гаубица Д-20.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила две атаки штурмовых групп 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. Там потери противники составили около 80 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, гаубица Д-20.
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Южно-Донецкое и Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" сорвала попытку ВСУ провести разведку боем и пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы. Там уничтожено примерно 180 украинских военнослужащих, один танк, три бронемашины, два пикапа, САУ Krab, два орудия "Гиацинт-Б" и самоходная гаубица "Акация".
На Херсонском направлении уничтожены около 50 бойцов ВСУ, два автомобиля, артсистема М777, орудие "Гиацинт-Б", САУ "Гвоздика" и гаубица Д-30.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах. Силы ПВО перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 35 украинских беспилотников.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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