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В бюджете Астраханской области предусмотрят расходы на борьбу с саранчой
В бюджете Астраханской области предусмотрят расходы на борьбу с саранчой - РИА Новости, 09.08.2023
В бюджете Астраханской области предусмотрят расходы на борьбу с саранчой
Отдельную статью расходов предусмотрят в бюджете Астраханской области на борьбу с саранчой, сообщил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:13
2023-08-09T15:13
2023-08-09T15:13
астраханская область
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости. Отдельную статью расходов предусмотрят в бюджете Астраханской области на борьбу с саранчой, сообщил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев. По его данным, активный лёт азиатской саранчи отметили в Астраханской области месяц назад. Вредитель массово мигрировал с территории Калмыкии, где проводилась обработка сельхозугодий. В Астраханской области саранча распространилась на площади 1240 гектаров. Как отметил Пашаев, ситуацию сразу взяли на контроль: провели обработку с помощью авиации. Бороться с вредителем помогали администрации муниципалитетов и сами сельхозтоваропроизводители. На данный момент оставшаяся саранча переместилась в труднодоступные дельтовые участки. Министр сельского хозяйства подчеркнул, что на протяжении нескольких лет в Астраханской области проводили масштабную обработку земель, зараженных саранчой, инсектицидами. "Сейчас в регионе нет больших очагов по этому вредителю. Чтобы более оперативно принимать меры по борьбе с вредным насекомым, на следующий год в областном бюджете планируется предусмотреть отдельную статью расходов", - говорится в сообщении администрации губернатора региона. Ранее в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности области РИА Новости сообщили, что вылетевшая в июле саранча не нанесла существенного ущерба посевам в регионе, ситуация находится под контролем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область
Астраханская область, Астраханская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости. Отдельную статью расходов предусмотрят в бюджете Астраханской области на борьбу с саранчой, сообщил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.
По его данным, активный лёт азиатской саранчи отметили в Астраханской области месяц назад. Вредитель массово мигрировал с территории Калмыкии, где проводилась обработка сельхозугодий. В Астраханской области саранча распространилась на площади 1240 гектаров.
Как отметил Пашаев, ситуацию сразу взяли на контроль: провели обработку с помощью авиации. Бороться с вредителем помогали администрации муниципалитетов и сами сельхозтоваропроизводители. На данный момент оставшаяся саранча переместилась в труднодоступные дельтовые участки.
Министр сельского хозяйства подчеркнул, что на протяжении нескольких лет в Астраханской области проводили масштабную обработку земель, зараженных саранчой, инсектицидами.
«
"Сейчас в регионе нет больших очагов по этому вредителю. Чтобы более оперативно принимать меры по борьбе с вредным насекомым, на следующий год в областном бюджете планируется предусмотреть отдельную статью расходов", - говорится в сообщении администрации губернатора региона.
Ранее в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности области РИА Новости сообщили, что вылетевшая в июле саранча не нанесла существенного ущерба посевам в регионе, ситуация находится под контролем.