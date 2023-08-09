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В бюджете Астраханской области предусмотрят расходы на борьбу с саранчой

В бюджете Астраханской области предусмотрят расходы на борьбу с саранчой - РИА Новости, 09.08.2023

В бюджете Астраханской области предусмотрят расходы на борьбу с саранчой

Отдельную статью расходов предусмотрят в бюджете Астраханской области на борьбу с саранчой, сообщил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:13

2023-08-09T15:13

2023-08-09T15:13

астраханская область

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости. Отдельную статью расходов предусмотрят в бюджете Астраханской области на борьбу с саранчой, сообщил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев. По его данным, активный лёт азиатской саранчи отметили в Астраханской области месяц назад. Вредитель массово мигрировал с территории Калмыкии, где проводилась обработка сельхозугодий. В Астраханской области саранча распространилась на площади 1240 гектаров. Как отметил Пашаев, ситуацию сразу взяли на контроль: провели обработку с помощью авиации. Бороться с вредителем помогали администрации муниципалитетов и сами сельхозтоваропроизводители. На данный момент оставшаяся саранча переместилась в труднодоступные дельтовые участки. Министр сельского хозяйства подчеркнул, что на протяжении нескольких лет в Астраханской области проводили масштабную обработку земель, зараженных саранчой, инсектицидами. "Сейчас в регионе нет больших очагов по этому вредителю. Чтобы более оперативно принимать меры по борьбе с вредным насекомым, на следующий год в областном бюджете планируется предусмотреть отдельную статью расходов", - говорится в сообщении администрации губернатора региона. Ранее в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности области РИА Новости сообщили, что вылетевшая в июле саранча не нанесла существенного ущерба посевам в регионе, ситуация находится под контролем.

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

астраханская область