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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:36 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/artilleristy-1888972895.html
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.08.2023
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллерийский расчет гаубицы Д-30 калибра 122-миллиметра Центрального военного округа уничтожил украинский замаскированный опорный пункт и укрепления на... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T05:36
2023-08-09T05:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Артиллерийский расчет гаубицы Д-30 калибра 122-миллиметра Центрального военного округа уничтожил украинский замаскированный опорный пункт и укрепления на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Противник производил ротацию, мы отработали хорошо. Было уничтожено два "Урала" плюс окопы, блиндажи и все, что было в округе", - рассказал старший дальномерщик расчета с позывным "Эфиоп". Как сообщили в Минобороны, удар артиллерии наносился при поддержке операторов беспилотных летательных аппаратов, которые выявляют цели и передают координаты. "Высокая точность орудия позволяет наносить точечные удары по одиночным объектам противника, практически с первого выстрела уничтожать обнаруженную вражескую технику и эффективно разбивать укрепления ВСУ", - отметили в МО РФ.
https://ria.ru/20230809/gruppirovka-1888971188.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащий стреляет из гаубицы Д-30
Российские военнослужащий стреляет из гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости
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Российские военнослужащий стреляет из гаубицы Д-30. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Артиллерийский расчет гаубицы Д-30 калибра 122-миллиметра Центрального военного округа уничтожил украинский замаскированный опорный пункт и укрепления на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"Противник производил ротацию, мы отработали хорошо. Было уничтожено два "Урала" плюс окопы, блиндажи и все, что было в округе", - рассказал старший дальномерщик расчета с позывным "Эфиоп".
Как сообщили в Минобороны, удар артиллерии наносился при поддержке операторов беспилотных летательных аппаратов, которые выявляют цели и передают координаты.
"Высокая точность орудия позволяет наносить точечные удары по одиночным объектам противника, практически с первого выстрела уничтожать обнаруженную вражескую технику и эффективно разбивать укрепления ВСУ", - отметили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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