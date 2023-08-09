https://ria.ru/20230809/artilleristy-1888972895.html

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.08.2023

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллерийский расчет гаубицы Д-30 калибра 122-миллиметра Центрального военного округа уничтожил украинский замаскированный опорный пункт и укрепления на... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T05:36

2023-08-09T05:36

2023-08-09T05:36

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безопасность

россия

вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Артиллерийский расчет гаубицы Д-30 калибра 122-миллиметра Центрального военного округа уничтожил украинский замаскированный опорный пункт и укрепления на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Противник производил ротацию, мы отработали хорошо. Было уничтожено два "Урала" плюс окопы, блиндажи и все, что было в округе", - рассказал старший дальномерщик расчета с позывным "Эфиоп". Как сообщили в Минобороны, удар артиллерии наносился при поддержке операторов беспилотных летательных аппаратов, которые выявляют цели и передают координаты. "Высокая точность орудия позволяет наносить точечные удары по одиночным объектам противника, практически с первого выстрела уничтожать обнаруженную вражескую технику и эффективно разбивать укрепления ВСУ", - отметили в МО РФ.

https://ria.ru/20230809/gruppirovka-1888971188.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина