https://ria.ru/20230808/zemletryasenie-1888955792.html

У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,9

У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 08.08.2023

У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T23:17

2023-08-08T23:17

2023-08-08T23:17

в мире

тонга

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

тихий океан

самоа

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 18.38 по времени UTC (21.38 мск), эпицентр располагался в 218 километрах к юго-западу от столицы Самоа города Апиа. Очаг залегал на глубине 58 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230808/zemletryasenie-1888932691.html

тонга

тихий океан

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в мире, тонга, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), тихий океан, самоа