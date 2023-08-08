https://ria.ru/20230808/zemletryasenie-1888955792.html
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,9
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 08.08.2023
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:17
2023-08-08T23:17
2023-08-08T23:17
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тонга
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
тихий океан
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 18.38 по времени UTC (21.38 мск), эпицентр располагался в 218 километрах к юго-западу от столицы Самоа города Апиа. Очаг залегал на глубине 58 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230808/zemletryasenie-1888932691.html
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в мире, тонга, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), тихий океан, самоа
В мире, Тонга, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Тихий океан, Самоа
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,9
У побережья королевства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9