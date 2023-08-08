https://ria.ru/20230808/zemletryasenie-1888932691.html
В Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 08.08.2023
В Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Танзании, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:26
2023-08-08T19:26
2023-08-08T19:26
в мире
танзания
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
землетрясение
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Танзании, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 15.31 по времени UTC (18.31 мск) в 124 километрах от столицы Додомы в центральной части Танзании. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230806/zemletryasenie-1888522313.html
танзания
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, танзания, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), землетрясение
В мире, Танзания, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Землетрясение
В Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Танзании в 124 километрах от столицы Додомы