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В Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 08.08.2023
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19:26 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/zemletryasenie-1888932691.html
В Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 08.08.2023
В Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Танзании, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:26
2023-08-08T19:26
в мире
танзания
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
землетрясение
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Танзании, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 15.31 по времени UTC (18.31 мск) в 124 километрах от столицы Додомы в центральной части Танзании. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230806/zemletryasenie-1888522313.html
танзания
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в мире, танзания, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), землетрясение
В мире, Танзания, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Землетрясение
В Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Танзании в 124 километрах от столицы Додомы

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Танзании, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло в 15.31 по времени UTC (18.31 мск) в 124 километрах от столицы Додомы в центральной части Танзании. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
В Японии произошло землетрясение
6 августа, 22:16
 
В миреТанзанияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Землетрясение
 
 
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