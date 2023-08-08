https://ria.ru/20230808/zemletryasenie-1888932691.html

В Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 08.08.2023

В Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Танзании, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T19:26

2023-08-08T19:26

2023-08-08T19:26

в мире

танзания

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

землетрясение

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Танзании, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 15.31 по времени UTC (18.31 мск) в 124 километрах от столицы Додомы в центральной части Танзании. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230806/zemletryasenie-1888522313.html

танзания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, танзания, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), землетрясение