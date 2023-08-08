https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888849759.html
Переводчица Зеленского рассказала о мерах по обеспечению его безопасности
Переводчица Зеленского рассказала о мерах по обеспечению его безопасности - РИА Новости, 08.08.2023
Переводчица Зеленского рассказала о мерах по обеспечению его безопасности
Сопровождавшая Владимира Зеленского переводчица Анна рассказала о мерах по обеспечению его безопасности на фоне задержания жительницы Очакова, собиравшей... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:10
2023-08-08T14:10
2023-08-08T14:10
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сопровождавшая Владимира Зеленского переводчица Анна рассказала о мерах по обеспечению его безопасности на фоне задержания жительницы Очакова, собиравшей сведения о его передвижении. По информации радиостанции Europe1, Анна сопровождала Зеленского в ходе нескольких поездок. По данным переводчицы, при себе необходимо иметь паспорт и документ об аккредитации. Перед встречей с Зеленским Анну также опрашивали. "Машину проверили, и пришлось отдать наши телефоны за 30 минут до встречи, место которой мы узнали только в последний момент", - добавила она. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании жительницы города Очакова Николаевской области, которая, по версии следствия, собирала информацию о времени и месте передвижения Владимира Зеленского. Подозреваемой предъявлено обвинение по статье "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ". Она находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20230310/telokhranitel-1857011180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Переводчица Зеленского рассказала о мерах по обеспечению его безопасности
Переводчица Анна: охрана Зеленского собирает телефоны и хранит в секрете места встречи