https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888849759.html

Переводчица Зеленского рассказала о мерах по обеспечению его безопасности

Переводчица Зеленского рассказала о мерах по обеспечению его безопасности - РИА Новости, 08.08.2023

Переводчица Зеленского рассказала о мерах по обеспечению его безопасности

Сопровождавшая Владимира Зеленского переводчица Анна рассказала о мерах по обеспечению его безопасности на фоне задержания жительницы Очакова, собиравшей... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:10

2023-08-08T14:10

2023-08-08T14:10

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украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сопровождавшая Владимира Зеленского переводчица Анна рассказала о мерах по обеспечению его безопасности на фоне задержания жительницы Очакова, собиравшей сведения о его передвижении. По информации радиостанции Europe1, Анна сопровождала Зеленского в ходе нескольких поездок. По данным переводчицы, при себе необходимо иметь паспорт и документ об аккредитации. Перед встречей с Зеленским Анну также опрашивали. "Машину проверили, и пришлось отдать наши телефоны за 30 минут до встречи, место которой мы узнали только в последний момент", - добавила она. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании жительницы города Очакова Николаевской области, которая, по версии следствия, собирала информацию о времени и месте передвижения Владимира Зеленского. Подозреваемой предъявлено обвинение по статье "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ". Она находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20230310/telokhranitel-1857011180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский