https://ria.ru/20230808/zayavka-1888940236.html

"Россия сегодня" подала заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы"

"Россия сегодня" подала заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы" - РИА Новости, 08.08.2023

"Россия сегодня" подала заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы"

Медиагруппа "Россия сегодня" подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Эхо Москвы" в связи с окончанием регистрации товарного знака у владельца, сообщила РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T20:12

2023-08-08T20:12

2023-08-08T23:49

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

россия сегодня

общество

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Эхо Москвы" в связи с окончанием регистрации товарного знака у владельца, сообщила пресс-служба медиагруппы в своем Telegram-канале "Зубовский 4"."Второго августа МИА "Россия сегодня" подало заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию бренда "Эхо Москвы". Это сделано в связи с истечением срока регистрации этого товарного знака у его владельца. Варианты будущего использования бренда нет смысла обсуждать, пока решение не принято госорганом", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221006/ekho-1822063512.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия сегодня, общество