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"Россия сегодня" подала заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы" - РИА Новости, 08.08.2023
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20:12 08.08.2023 (обновлено: 23:49 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/zayavka-1888940236.html
"Россия сегодня" подала заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы"
"Россия сегодня" подала заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы" - РИА Новости, 08.08.2023
"Россия сегодня" подала заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы"
Медиагруппа "Россия сегодня" подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Эхо Москвы" в связи с окончанием регистрации товарного знака у владельца, сообщила РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T20:12
2023-08-08T23:49
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия сегодня
общество
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Эхо Москвы" в связи с окончанием регистрации товарного знака у владельца, сообщила пресс-служба медиагруппы в своем Telegram-канале "Зубовский 4".&quot;Второго августа МИА &quot;Россия сегодня&quot; подало заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию бренда &quot;Эхо Москвы&quot;. Это сделано в связи с истечением срока регистрации этого товарного знака у его владельца. Варианты будущего использования бренда нет смысла обсуждать, пока решение не принято госорганом&quot;, — говорится в сообщении.
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2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия сегодня, общество
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Россия сегодня, Общество
"Россия сегодня" подала заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы"

Медиагруппа "Россия сегодня" подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Эхо Москвы"

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛоготип "Россия сегодня"
Логотип Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Логотип "Россия сегодня". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Эхо Москвы" в связи с окончанием регистрации товарного знака у владельца, сообщила пресс-служба медиагруппы в своем Telegram-канале "Зубовский 4".
«

"Второго августа МИА "Россия сегодня" подало заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию бренда "Эхо Москвы". Это сделано в связи с истечением срока регистрации этого товарного знака у его владельца. Варианты будущего использования бренда нет смысла обсуждать, пока решение не принято госорганом", — говорится в сообщении.

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Россия сегодняОбщество
 
 
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