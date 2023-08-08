https://ria.ru/20230808/zayavka-1888940236.html
"Россия сегодня" подала заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы"
"Россия сегодня" подала заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы" - РИА Новости, 08.08.2023
"Россия сегодня" подала заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы"
Медиагруппа "Россия сегодня" подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Эхо Москвы" в связи с окончанием регистрации товарного знака у владельца, сообщила РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T20:12
2023-08-08T20:12
2023-08-08T23:49
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия сегодня
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151472/81/1514728130_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_ae19367296703da7f1e42f2cc4b24f4c.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Эхо Москвы" в связи с окончанием регистрации товарного знака у владельца, сообщила пресс-служба медиагруппы в своем Telegram-канале "Зубовский 4"."Второго августа МИА "Россия сегодня" подало заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию бренда "Эхо Москвы". Это сделано в связи с истечением срока регистрации этого товарного знака у его владельца. Варианты будущего использования бренда нет смысла обсуждать, пока решение не принято госорганом", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221006/ekho-1822063512.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151472/81/1514728130_484:0:3215:2048_1920x0_80_0_0_d6080a702c085e6535c045a8c69a060d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия сегодня, общество
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Россия сегодня, Общество
"Россия сегодня" подала заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы"
Медиагруппа "Россия сегодня" подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Эхо Москвы"