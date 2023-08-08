https://ria.ru/20230808/zavod-1888723972.html
Ефимов: московский кабельный завод вдвое увеличил инвестиции в производство
Ефимов: московский кабельный завод вдвое увеличил инвестиции в производство - РИА Новости, 08.08.2023
Ефимов: московский кабельный завод вдвое увеличил инвестиции в производство
Присвоение заводу "Москабельмет" статуса промышленного комплекса, который позволяет получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на развитие,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:10
2023-08-08T10:10
2023-08-08T10:10
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Присвоение заводу "Москабельмет" статуса промышленного комплекса, который позволяет получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на развитие, позволило предприятию вдвое увеличить инвестиции в модернизацию оборудования и совершенствование производственных процессов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Московская промышленность не первый год работает над достижением технологического суверенитета. Многие ключевые продукты и компоненты уже производятся в столице и полностью заменили импортные аналоги.Обновление оборудования и совершенствование процессов на "Москабельмет" позволяют сокращать сроки выпуска продукции, производить продукцию, которая не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым показателям превосходит их. Ежегодно завод представляет несколько научных разработок, которые позволяют запускать в производство новые виды не только кабелей, но и целых систем."В 2022 году заводу присвоили статус промышленного комплекса, который позволяет получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на собственное развитие. Так, по итогам 2022 года предприятие вложило 462 миллиона рублей в развитие производства, модернизацию оборудования и расширение производственных площадей. Этот показатель вдвое превышает результаты 2021 года. Такие инвестиции позволяют компании еще больше укреплять свои позиции на кабельном рынке и расширять направления своей деятельности", – привели в пресс-службе комплекса экономполитики города слова Ефимова.Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, только за последние пять лет столичный промышленный комплекс выпустил в общей сложности около 200 тысяч километров кабельно-проводниковой продукции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Присвоение заводу "Москабельмет" статуса промышленного комплекса, который позволяет получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на развитие, позволило предприятию вдвое увеличить инвестиции в модернизацию оборудования и совершенствование производственных процессов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Московская промышленность не первый год работает над достижением технологического суверенитета. Многие ключевые продукты и компоненты уже производятся в столице и полностью заменили импортные аналоги.
Обновление оборудования и совершенствование процессов на "Москабельмет" позволяют сокращать сроки выпуска продукции, производить продукцию, которая не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым показателям превосходит их. Ежегодно завод представляет несколько научных разработок, которые позволяют запускать в производство новые виды не только кабелей, но и целых систем.
"В 2022 году заводу присвоили статус промышленного комплекса, который позволяет получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на собственное развитие. Так, по итогам 2022 года предприятие вложило 462 миллиона рублей в развитие производства, модернизацию оборудования и расширение производственных площадей. Этот показатель вдвое превышает результаты 2021 года. Такие инвестиции позволяют компании еще больше укреплять свои позиции на кабельном рынке и расширять направления своей деятельности", – привели в пресс-службе комплекса экономполитики города слова Ефимова.
Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
, только за последние пять лет столичный промышленный комплекс выпустил в общей сложности около 200 тысяч километров кабельно-проводниковой продукции.
Ефимов: на инвестпортале Москвы появился реестр инвестиционных инициатив