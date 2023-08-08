https://ria.ru/20230808/zavod-1888723972.html

Ефимов: московский кабельный завод вдвое увеличил инвестиции в производство

Ефимов: московский кабельный завод вдвое увеличил инвестиции в производство - РИА Новости, 08.08.2023

Ефимов: московский кабельный завод вдвое увеличил инвестиции в производство

Присвоение заводу "Москабельмет" статуса промышленного комплекса, который позволяет получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на развитие,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T10:10

2023-08-08T10:10

2023-08-08T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590369_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_ad10ebcbf3cd35ec34ba4d96a70f583a.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Присвоение заводу "Москабельмет" статуса промышленного комплекса, который позволяет получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на развитие, позволило предприятию вдвое увеличить инвестиции в модернизацию оборудования и совершенствование производственных процессов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Московская промышленность не первый год работает над достижением технологического суверенитета. Многие ключевые продукты и компоненты уже производятся в столице и полностью заменили импортные аналоги.Обновление оборудования и совершенствование процессов на "Москабельмет" позволяют сокращать сроки выпуска продукции, производить продукцию, которая не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым показателям превосходит их. Ежегодно завод представляет несколько научных разработок, которые позволяют запускать в производство новые виды не только кабелей, но и целых систем."В 2022 году заводу присвоили статус промышленного комплекса, который позволяет получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на собственное развитие. Так, по итогам 2022 года предприятие вложило 462 миллиона рублей в развитие производства, модернизацию оборудования и расширение производственных площадей. Этот показатель вдвое превышает результаты 2021 года. Такие инвестиции позволяют компании еще больше укреплять свои позиции на кабельном рынке и расширять направления своей деятельности", – привели в пресс-службе комплекса экономполитики города слова Ефимова.Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, только за последние пять лет столичный промышленный комплекс выпустил в общей сложности около 200 тысяч километров кабельно-проводниковой продукции.

https://ria.ru/20230731/reestr-1886991889.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, москва