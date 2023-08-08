https://ria.ru/20230808/zasedanie-1888957792.html

Россия и КНР не стали выступать на заседании СБ ООН по сирийскому химдосье

Россия и КНР не стали выступать на заседании СБ ООН по сирийскому химдосье - РИА Новости, 08.08.2023

Россия и КНР не стали выступать на заседании СБ ООН по сирийскому химдосье

Россия и Китай не стали выступать на заседании СБ ООН по проблематике сирийского досье, так как никакого развития событий в этом вопросе не наблюдалось, заявил... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T23:36

2023-08-08T23:36

2023-08-08T23:36

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ООН, 8 авг – РИА Новости. Россия и Китай не стали выступать на заседании СБ ООН по проблематике сирийского досье, так как никакого развития событий в этом вопросе не наблюдалось, заявил третий секретарь постпредства РФ при организации Дмитрий Глухов. "Очередное заседание СБ ООН по сирийскому химдосье, проведенное по инициативе американского председательства, вновь наглядно показало, что единственная цель, которую преследуют западные делегаций за счет регулярного проведения встреч на эту тему, - не более чем использование площадки Совета для распространения ложных и политизированных обвинений против Сирии", - отметил Глухов, слова которого привел в своем Telegram-канале исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Российская Федерация придерживается принципиальной позиции о том, что обсуждения химдосье в Совете раз в квартал более чем достаточно. Поскольку никаких изменений "на земле" за месяц после предыдущего заседания СБ на эту тему не произошло, слово мы сегодня не брали. Аналогичным образом поступили китайские коллеги", - добавил он. Москва неоднократно указывала на бесполезность ежемесячных заседаний СБ ООН по сирийскому химическому досье ввиду того, что по данному вопросу не происходит никакого развития событий. Ранее Россия не поддержала программу заседаний СБ ООН на август, предложенную американским председательством, в том числе из-за обилия заседаний по Сирии. Полянский заявил тогда, что, по мнению России, нет необходимости обсуждать химическое досье САР ежемесячно. Москва считает, что достаточно проводить подобные заседания раз в три месяца. РФ также не считает необходимым проводить отдельные заседания по гуманитарному и политическому аспектам сирийского урегулирования, указывал он.

https://ria.ru/20230105/doklad-1843185616.html

https://ria.ru/20221107/siriya-1829808646.html

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москва

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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