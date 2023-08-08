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Россия и КНР не стали выступать на заседании СБ ООН по сирийскому химдосье - РИА Новости, 08.08.2023
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23:36 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/zasedanie-1888957792.html
Россия и КНР не стали выступать на заседании СБ ООН по сирийскому химдосье
Россия и КНР не стали выступать на заседании СБ ООН по сирийскому химдосье - РИА Новости, 08.08.2023
Россия и КНР не стали выступать на заседании СБ ООН по сирийскому химдосье
Россия и Китай не стали выступать на заседании СБ ООН по проблематике сирийского досье, так как никакого развития событий в этом вопросе не наблюдалось, заявил... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:36
2023-08-08T23:36
в мире
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москва
китай
дмитрий полянский
оон
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ООН, 8 авг – РИА Новости. Россия и Китай не стали выступать на заседании СБ ООН по проблематике сирийского досье, так как никакого развития событий в этом вопросе не наблюдалось, заявил третий секретарь постпредства РФ при организации Дмитрий Глухов. "Очередное заседание СБ ООН по сирийскому химдосье, проведенное по инициативе американского председательства, вновь наглядно показало, что единственная цель, которую преследуют западные делегаций за счет регулярного проведения встреч на эту тему, - не более чем использование площадки Совета для распространения ложных и политизированных обвинений против Сирии", - отметил Глухов, слова которого привел в своем Telegram-канале исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Российская Федерация придерживается принципиальной позиции о том, что обсуждения химдосье в Совете раз в квартал более чем достаточно. Поскольку никаких изменений "на земле" за месяц после предыдущего заседания СБ на эту тему не произошло, слово мы сегодня не брали. Аналогичным образом поступили китайские коллеги", - добавил он. Москва неоднократно указывала на бесполезность ежемесячных заседаний СБ ООН по сирийскому химическому досье ввиду того, что по данному вопросу не происходит никакого развития событий. Ранее Россия не поддержала программу заседаний СБ ООН на август, предложенную американским председательством, в том числе из-за обилия заседаний по Сирии. Полянский заявил тогда, что, по мнению России, нет необходимости обсуждать химическое досье САР ежемесячно. Москва считает, что достаточно проводить подобные заседания раз в три месяца. РФ также не считает необходимым проводить отдельные заседания по гуманитарному и политическому аспектам сирийского урегулирования, указывал он.
https://ria.ru/20230105/doklad-1843185616.html
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в мире, россия, москва, китай, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, Москва, Китай, Дмитрий Полянский, ООН
Россия и КНР не стали выступать на заседании СБ ООН по сирийскому химдосье

Россия и КНР не выступили в СБ ООН по химдосье Сирии из-за отсутствия развития событий

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН . Архивное фото
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ООН, 8 авг – РИА Новости. Россия и Китай не стали выступать на заседании СБ ООН по проблематике сирийского досье, так как никакого развития событий в этом вопросе не наблюдалось, заявил третий секретарь постпредства РФ при организации Дмитрий Глухов.
«
"Очередное заседание СБ ООН по сирийскому химдосье, проведенное по инициативе американского председательства, вновь наглядно показало, что единственная цель, которую преследуют западные делегаций за счет регулярного проведения встреч на эту тему, - не более чем использование площадки Совета для распространения ложных и политизированных обвинений против Сирии", - отметил Глухов, слова которого привел в своем Telegram-канале исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
Россия отказалась обсуждать в СБ ООН доклады ОЗХО по Сирии "под копирку"
5 января, 19:12
«
"Российская Федерация придерживается принципиальной позиции о том, что обсуждения химдосье в Совете раз в квартал более чем достаточно. Поскольку никаких изменений "на земле" за месяц после предыдущего заседания СБ на эту тему не произошло, слово мы сегодня не брали. Аналогичным образом поступили китайские коллеги", - добавил он.
Москва неоднократно указывала на бесполезность ежемесячных заседаний СБ ООН по сирийскому химическому досье ввиду того, что по данному вопросу не происходит никакого развития событий.
Ранее Россия не поддержала программу заседаний СБ ООН на август, предложенную американским председательством, в том числе из-за обилия заседаний по Сирии.
Полянский заявил тогда, что, по мнению России, нет необходимости обсуждать химическое досье САР ежемесячно. Москва считает, что достаточно проводить подобные заседания раз в три месяца. РФ также не считает необходимым проводить отдельные заседания по гуманитарному и политическому аспектам сирийского урегулирования, указывал он.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
Полянский назвал методы работы ОЗХО по "сирийскому досье" неубедительными
7 ноября 2022, 21:11
 
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