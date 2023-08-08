https://ria.ru/20230808/zaporozhe-1888844227.html
Российские ВС на Запорожском направлении уничтожили до 110 бойцов ВСУ
Российские ВС на Запорожском направлении уничтожили до 110 бойцов ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
Российские ВС на Запорожском направлении уничтожили до 110 бойцов ВСУ
Потери ВСУ за сутки на запорожском направлении составили до 110 человек, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:49
2023-08-08T13:49
2023-08-08T14:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Потери ВСУ за сутки на запорожском направлении составили до 110 человек, сообщило Минобороны РФ."На запорожском направлении упреждающими активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 44 артиллерийской, 46, 65, 118 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего за сутки на данном направлении ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходную пушку "Пион", орудие "Мста-Б", артиллерийскую систему М777, гаубицу FH-70, а также самоходную артустановку Krab.
https://ria.ru/20230807/tank-1888716607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские ВС на Запорожском направлении уничтожили до 110 бойцов ВСУ
Минобороны: российские ВС на Запорожском направлении уничтожили до 110 украинских военных