https://ria.ru/20230808/zaporozhe-1888844227.html

Российские ВС на Запорожском направлении уничтожили до 110 бойцов ВСУ

Российские ВС на Запорожском направлении уничтожили до 110 бойцов ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023

Российские ВС на Запорожском направлении уничтожили до 110 бойцов ВСУ

Потери ВСУ за сутки на запорожском направлении составили до 110 человек, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:49

2023-08-08T13:49

2023-08-08T14:08

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Потери ВСУ за сутки на запорожском направлении составили до 110 человек, сообщило Минобороны РФ."На запорожском направлении упреждающими активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 44 артиллерийской, 46, 65, 118 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего за сутки на данном направлении ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходную пушку "Пион", орудие "Мста-Б", артиллерийскую систему М777, гаубицу FH-70, а также самоходную артустановку Krab.

https://ria.ru/20230807/tank-1888716607.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность