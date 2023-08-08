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Российские ВС на Запорожском направлении уничтожили до 110 бойцов ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:49 08.08.2023 (обновлено: 14:08 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/zaporozhe-1888844227.html
Российские ВС на Запорожском направлении уничтожили до 110 бойцов ВСУ
Российские ВС на Запорожском направлении уничтожили до 110 бойцов ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
Российские ВС на Запорожском направлении уничтожили до 110 бойцов ВСУ
Потери ВСУ за сутки на запорожском направлении составили до 110 человек, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:49
2023-08-08T14:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Потери ВСУ за сутки на запорожском направлении составили до 110 человек, сообщило Минобороны РФ."На запорожском направлении упреждающими активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 44 артиллерийской, 46, 65, 118 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего за сутки на данном направлении ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходную пушку "Пион", орудие "Мста-Б", артиллерийскую систему М777, гаубицу FH-70, а также самоходную артустановку Krab.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские ВС на Запорожском направлении уничтожили до 110 бойцов ВСУ

Минобороны: российские ВС на Запорожском направлении уничтожили до 110 украинских военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Потери ВСУ за сутки на запорожском направлении составили до 110 человек, сообщило Минобороны РФ.
"На запорожском направлении упреждающими активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 44 артиллерийской, 46, 65, 118 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего за сутки на данном направлении ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходную пушку "Пион", орудие "Мста-Б", артиллерийскую систему М777, гаубицу FH-70, а также самоходную артустановку Krab.
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