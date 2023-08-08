https://ria.ru/20230808/zabastovka-1888947602.html

СМИ: в Британии на производящем ракеты для Киева заводе объявили забастовку

СМИ: в Британии на производящем ракеты для Киева заводе объявили забастовку - РИА Новости, 08.08.2023

СМИ: в Британии на производящем ракеты для Киева заводе объявили забастовку

На заводе в британском графстве Айршир, где собирают поставляемые Киеву ракеты Storm Shadow и Brimstone, проведут забастовку из-за неудовлетворительного размера РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T21:31

2023-08-08T21:31

2023-08-08T21:51

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На заводе в британском графстве Айршир, где собирают поставляемые Киеву ракеты Storm Shadow и Brimstone, проведут забастовку из-за неудовлетворительного размера оплаты труда, пишет The Guardian."Рабочие завода по производству боеприпасов, поставляющего Украине ракеты, объявляют двухнедельную забастовку в связи с обострением спора о зарплате и премиях", — говорится в публикации.В стачке планируют принять участие около 50 сотрудников, занимающихся ракетами и их погрузкой. Ее организует профсоюз GMB, который утверждает, что рабочие ежегодно получают до 18 тысяч фунтов стерлингов меньше, чем квалифицированные сотрудники, после того как последним увеличили зарплату, чтобы они не ушли в частные оборонные компании."Двухуровневой культуре было позволено укорениться на этой работе, это ставит под угрозу хорошие рабочие отношения сейчас и в будущем", — приводятся слова представителя профсоюза Луизы Гилмор.Министерство обороны Британии заявило, что разработан специальный план, чтобы избежать нарушений в работе завода из-за забастовки. При этом газета пишет, что это будет первая стачка, которая затронет работу подведомственного агентства по снабжению, оборудованию и вооружению.

https://ria.ru/20230807/rakety-1888727493.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, великобритания, экономика