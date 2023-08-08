https://ria.ru/20230808/zabastovka-1888947602.html
СМИ: в Британии на производящем ракеты для Киева заводе объявили забастовку
СМИ: в Британии на производящем ракеты для Киева заводе объявили забастовку - РИА Новости, 08.08.2023
СМИ: в Британии на производящем ракеты для Киева заводе объявили забастовку
На заводе в британском графстве Айршир, где собирают поставляемые Киеву ракеты Storm Shadow и Brimstone, проведут забастовку из-за неудовлетворительного размера РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T21:31
2023-08-08T21:31
2023-08-08T21:51
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На заводе в британском графстве Айршир, где собирают поставляемые Киеву ракеты Storm Shadow и Brimstone, проведут забастовку из-за неудовлетворительного размера оплаты труда, пишет The Guardian."Рабочие завода по производству боеприпасов, поставляющего Украине ракеты, объявляют двухнедельную забастовку в связи с обострением спора о зарплате и премиях", — говорится в публикации.В стачке планируют принять участие около 50 сотрудников, занимающихся ракетами и их погрузкой. Ее организует профсоюз GMB, который утверждает, что рабочие ежегодно получают до 18 тысяч фунтов стерлингов меньше, чем квалифицированные сотрудники, после того как последним увеличили зарплату, чтобы они не ушли в частные оборонные компании."Двухуровневой культуре было позволено укорениться на этой работе, это ставит под угрозу хорошие рабочие отношения сейчас и в будущем", — приводятся слова представителя профсоюза Луизы Гилмор.Министерство обороны Британии заявило, что разработан специальный план, чтобы избежать нарушений в работе завода из-за забастовки. При этом газета пишет, что это будет первая стачка, которая затронет работу подведомственного агентства по снабжению, оборудованию и вооружению.
https://ria.ru/20230807/rakety-1888727493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, великобритания, экономика
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Экономика, Специальная военная операция на Украине
СМИ: в Британии на производящем ракеты для Киева заводе объявили забастовку
Guardian: рабочие завода в Британии, производящего ракеты для Украины, объявили забастовку
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
На заводе в британском графстве Айршир, где собирают поставляемые Киеву ракеты Storm Shadow и Brimstone, проведут забастовку из-за неудовлетворительного размера оплаты труда, пишет The Guardian
.
«
"Рабочие завода по производству боеприпасов, поставляющего Украине ракеты, объявляют двухнедельную забастовку в связи с обострением спора о зарплате и премиях", — говорится в публикации.
В стачке планируют принять участие около 50 сотрудников, занимающихся ракетами и их погрузкой. Ее организует профсоюз GMB, который утверждает, что рабочие ежегодно получают до 18 тысяч фунтов стерлингов меньше, чем квалифицированные сотрудники, после того как последним увеличили зарплату, чтобы они не ушли в частные оборонные компании.
"Двухуровневой культуре было позволено укорениться на этой работе, это ставит под угрозу хорошие рабочие отношения сейчас и в будущем", — приводятся слова представителя профсоюза Луизы Гилмор.
Министерство обороны Британии заявило, что разработан специальный план, чтобы избежать нарушений в работе завода из-за забастовки. При этом газета пишет, что это будет первая стачка, которая затронет работу подведомственного агентства по снабжению, оборудованию и вооружению.
МИД Украины призвал США дать Киеву ракеты ATACMS