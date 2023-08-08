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СМИ: в Британии на производящем ракеты для Киева заводе объявили забастовку - РИА Новости, 08.08.2023
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21:31 08.08.2023 (обновлено: 21:51 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/zabastovka-1888947602.html
СМИ: в Британии на производящем ракеты для Киева заводе объявили забастовку
СМИ: в Британии на производящем ракеты для Киева заводе объявили забастовку - РИА Новости, 08.08.2023
СМИ: в Британии на производящем ракеты для Киева заводе объявили забастовку
На заводе в британском графстве Айршир, где собирают поставляемые Киеву ракеты Storm Shadow и Brimstone, проведут забастовку из-за неудовлетворительного размера РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T21:31
2023-08-08T21:51
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
великобритания
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На заводе в британском графстве Айршир, где собирают поставляемые Киеву ракеты Storm Shadow и Brimstone, проведут забастовку из-за неудовлетворительного размера оплаты труда, пишет The Guardian."Рабочие завода по производству боеприпасов, поставляющего Украине ракеты, объявляют двухнедельную забастовку в связи с обострением спора о зарплате и премиях", — говорится в публикации.В стачке планируют принять участие около 50 сотрудников, занимающихся ракетами и их погрузкой. Ее организует профсоюз GMB, который утверждает, что рабочие ежегодно получают до 18 тысяч фунтов стерлингов меньше, чем квалифицированные сотрудники, после того как последним увеличили зарплату, чтобы они не ушли в частные оборонные компании."Двухуровневой культуре было позволено укорениться на этой работе, это ставит под угрозу хорошие рабочие отношения сейчас и в будущем", — приводятся слова представителя профсоюза Луизы Гилмор.Министерство обороны Британии заявило, что разработан специальный план, чтобы избежать нарушений в работе завода из-за забастовки. При этом газета пишет, что это будет первая стачка, которая затронет работу подведомственного агентства по снабжению, оборудованию и вооружению.
https://ria.ru/20230807/rakety-1888727493.html
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В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Экономика, Специальная военная операция на Украине
СМИ: в Британии на производящем ракеты для Киева заводе объявили забастовку

Guardian: рабочие завода в Британии, производящего ракеты для Украины, объявили забастовку

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя британо-французской ракеты Storm Shadow
Фрагмент двигателя британо-французской ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Фрагмент двигателя британо-французской ракеты Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На заводе в британском графстве Айршир, где собирают поставляемые Киеву ракеты Storm Shadow и Brimstone, проведут забастовку из-за неудовлетворительного размера оплаты труда, пишет The Guardian.
«
"Рабочие завода по производству боеприпасов, поставляющего Украине ракеты, объявляют двухнедельную забастовку в связи с обострением спора о зарплате и премиях", — говорится в публикации.
В стачке планируют принять участие около 50 сотрудников, занимающихся ракетами и их погрузкой. Ее организует профсоюз GMB, который утверждает, что рабочие ежегодно получают до 18 тысяч фунтов стерлингов меньше, чем квалифицированные сотрудники, после того как последним увеличили зарплату, чтобы они не ушли в частные оборонные компании.
"Двухуровневой культуре было позволено укорениться на этой работе, это ставит под угрозу хорошие рабочие отношения сейчас и в будущем", — приводятся слова представителя профсоюза Луизы Гилмор.
Министерство обороны Британии заявило, что разработан специальный план, чтобы избежать нарушений в работе завода из-за забастовки. При этом газета пишет, что это будет первая стачка, которая затронет работу подведомственного агентства по снабжению, оборудованию и вооружению.
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