В Японии призвали США и Тайвань к "готовности драться"
Зампред правящей партии Японии Асо призвал свою страну, США и Тайвань к готовности драться
© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
ТОКИО, 8 авг – РИА Новости. Заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, экс-премьер-министр Таро Асо призвал Японию, США и Тайвань к "готовности драться".
Асо находится с визитом на Тайване. Он выступил с речью на международном форуме в Тайбэе.
"От Японии, Тайваня, Америки (США - ред.) и других дружественных стран требуется готовность задействовать мощные силы сдерживания. Другой такой эпохи ведь нет. Готовность драться. Если что-то случится – используем (силы сдерживания - ред.). Для защиты Тайваня, для стабильности Тайваньского пролива – используем. Передать партнеру ясное намерение – это и есть силы сдерживания", - приводит фрагмент выступления Асо телеканал NHK.
Как сообщило агентство Киодо, Асо также напомнил, что после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в прошлом году, Китай провел крупномасштабные учения, в ходе которых несколько ракет упали в исключительной экономической зоне Японии.
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"Мирное время постепенно превращается во время чрезвычайной ситуации", - отметил он, а также назвал планы правительства Кисиды по укреплению обороноспособности страны "непоколебимым сдерживающим фактором для предотвращения войны".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.