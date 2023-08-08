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Якутия обязана оправдать надежды своего первого президента, заявил Николаев - РИА Новости, 08.08.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
06:36 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/yakutiya-1888766456.html
Якутия обязана оправдать надежды своего первого президента, заявил Николаев
Якутия обязана оправдать надежды своего первого президента, заявил Николаев - РИА Новости, 08.08.2023
Якутия обязана оправдать надежды своего первого президента, заявил Николаев
Якутия должна процветать и обеспечивать благополучие жителей в новом веке, чтобы оправдать надежды первого президента республики Михаила Николаева, заявил глава РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T06:36
2023-08-08T06:36
республика саха (якутия)
якутск
москва
россия
михаил николаев
айсен николаев
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ЯКУТСК, 8 авг - РИА Новости. Якутия должна процветать и обеспечивать благополучие жителей в новом веке, чтобы оправдать надежды первого президента республики Михаила Николаева, заявил глава региона Айсен Николаев на траурном митинге в селе Октемцы Хангаласского района. Михаил Николаев ушел из жизни 4 августа. В республике объявлен траур с 5 по 8 августа. В воскресенье прощание прошло в Москве в Зале Олонхо постпредства республики при президенте России. В понедельник траурная церемония прощания состоялась в Государственном театре оперы и балета им. Д. К. Сивцева - Суоруна Омоллоона в Якутске, на нее пришли тысячи якутян. Во вторник первого президента Республики Саха (Якутия) провожают в последний путь на его Малой Родине - в селе Октемцы. Как отметили власти республики, по пути следования траурного кортежа из Якутска в Октемцы вдоль дороги с двух сторон выстроился "живой коридор" из сотен людей. Глава республики на траурном митинге в здании Малой Академии наук процитировал слова первого президента. "Республика Саха (Якутия) сегодня совсем иная, чем даже несколько лет назад – о ней невозможно говорить без восхищения! Сделано многое, чтобы XXI век пришел на нашу Родину без опозданий. ... В этих его словах - и гордость, и надежда. Мы обязаны эти надежды Михаила Ефимовича оправдать. Обязаны, чтобы новый век в истории государственности нашей республики стал веком процветания, веком благополучия нашей Якутии и каждого ее жителя", - сказал Николаев. По его словам, все идеи президента Якутии находят понимание в народе – ведь целое поколение сформировалось под влиянием его личности как человека и политика. "К этому поколению я с гордостью причисляю и себя. С юности, с самых молодых лет я получал от него всегда только поддержку, только добрые советы и наставления. Я учился у него всегда, до самой нашей последней встречи. И его принципы, его отношение к своему народу и к своей республике считаю самым правильным, самым искренним и достойным примером для всех нас", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20230805/soboleznovaniya-1888367832.html
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якутск, москва, россия, михаил николаев, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Якутск, Москва, Россия, Михаил Николаев, Айсен Николаев
Якутия обязана оправдать надежды своего первого президента, заявил Николаев

Николаев: Якутия обязана оправдать надежды своего первого президента

© POOL | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© POOL
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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ЯКУТСК, 8 авг - РИА Новости. Якутия должна процветать и обеспечивать благополучие жителей в новом веке, чтобы оправдать надежды первого президента республики Михаила Николаева, заявил глава региона Айсен Николаев на траурном митинге в селе Октемцы Хангаласского района.
Михаил Николаев ушел из жизни 4 августа. В республике объявлен траур с 5 по 8 августа. В воскресенье прощание прошло в Москве в Зале Олонхо постпредства республики при президенте России. В понедельник траурная церемония прощания состоялась в Государственном театре оперы и балета им. Д. К. Сивцева - Суоруна Омоллоона в Якутске, на нее пришли тысячи якутян.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи с кончиной Николаева
5 августа, 17:09
Во вторник первого президента Республики Саха (Якутия) провожают в последний путь на его Малой Родине - в селе Октемцы. Как отметили власти республики, по пути следования траурного кортежа из Якутска в Октемцы вдоль дороги с двух сторон выстроился "живой коридор" из сотен людей.
Глава республики на траурном митинге в здании Малой Академии наук процитировал слова первого президента.
«
"Республика Саха (Якутия) сегодня совсем иная, чем даже несколько лет назад – о ней невозможно говорить без восхищения! Сделано многое, чтобы XXI век пришел на нашу Родину без опозданий. ... В этих его словах - и гордость, и надежда. Мы обязаны эти надежды Михаила Ефимовича оправдать. Обязаны, чтобы новый век в истории государственности нашей республики стал веком процветания, веком благополучия нашей Якутии и каждого ее жителя", - сказал Николаев.
По его словам, все идеи президента Якутии находят понимание в народе – ведь целое поколение сформировалось под влиянием его личности как человека и политика. "К этому поколению я с гордостью причисляю и себя. С юности, с самых молодых лет я получал от него всегда только поддержку, только добрые советы и наставления. Я учился у него всегда, до самой нашей последней встречи. И его принципы, его отношение к своему народу и к своей республике считаю самым правильным, самым искренним и достойным примером для всех нас", - добавил глава региона.
Первый Президент Республики Саха Михаил Ефимович Николаев - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Биография первого президента Якутии Михаила Николаева
5 августа, 05:30
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскМоскваРоссияМихаил НиколаевАйсен Николаев
 
 
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