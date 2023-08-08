https://ria.ru/20230808/yakutiya-1888766456.html

Якутия обязана оправдать надежды своего первого президента, заявил Николаев

Якутия обязана оправдать надежды своего первого президента, заявил Николаев - РИА Новости, 08.08.2023

Якутия обязана оправдать надежды своего первого президента, заявил Николаев

Якутия должна процветать и обеспечивать благополучие жителей в новом веке, чтобы оправдать надежды первого президента республики Михаила Николаева, заявил глава РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T06:36

2023-08-08T06:36

2023-08-08T06:36

республика саха (якутия)

якутск

москва

россия

михаил николаев

айсен николаев

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ЯКУТСК, 8 авг - РИА Новости. Якутия должна процветать и обеспечивать благополучие жителей в новом веке, чтобы оправдать надежды первого президента республики Михаила Николаева, заявил глава региона Айсен Николаев на траурном митинге в селе Октемцы Хангаласского района. Михаил Николаев ушел из жизни 4 августа. В республике объявлен траур с 5 по 8 августа. В воскресенье прощание прошло в Москве в Зале Олонхо постпредства республики при президенте России. В понедельник траурная церемония прощания состоялась в Государственном театре оперы и балета им. Д. К. Сивцева - Суоруна Омоллоона в Якутске, на нее пришли тысячи якутян. Во вторник первого президента Республики Саха (Якутия) провожают в последний путь на его Малой Родине - в селе Октемцы. Как отметили власти республики, по пути следования траурного кортежа из Якутска в Октемцы вдоль дороги с двух сторон выстроился "живой коридор" из сотен людей. Глава республики на траурном митинге в здании Малой Академии наук процитировал слова первого президента. "Республика Саха (Якутия) сегодня совсем иная, чем даже несколько лет назад – о ней невозможно говорить без восхищения! Сделано многое, чтобы XXI век пришел на нашу Родину без опозданий. ... В этих его словах - и гордость, и надежда. Мы обязаны эти надежды Михаила Ефимовича оправдать. Обязаны, чтобы новый век в истории государственности нашей республики стал веком процветания, веком благополучия нашей Якутии и каждого ее жителя", - сказал Николаев. По его словам, все идеи президента Якутии находят понимание в народе – ведь целое поколение сформировалось под влиянием его личности как человека и политика. "К этому поколению я с гордостью причисляю и себя. С юности, с самых молодых лет я получал от него всегда только поддержку, только добрые советы и наставления. Я учился у него всегда, до самой нашей последней встречи. И его принципы, его отношение к своему народу и к своей республике считаю самым правильным, самым искренним и достойным примером для всех нас", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20230805/soboleznovaniya-1888367832.html

https://ria.ru/20230805/biografiya-1888306493.html

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