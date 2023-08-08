https://ria.ru/20230808/vzryvy-1888838806.html

Власти Крыма объяснили звуки взрывов в Джанкое и Октябрьском

Власти Крыма объяснили звуки взрывов в Джанкое и Октябрьском - РИА Новости, 08.08.2023

Власти Крыма объяснили звуки взрывов в Джанкое и Октябрьском

Звуки взрывов, которые слышны в Джанкое и Октябрьском в Крыму, связаны с утилизацией боеприпасов, сообщил в своем телеграм-канале советник главы республики Олег РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:29

2023-08-08T13:29

2023-08-08T13:29

джанкой

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Звуки взрывов, которые слышны в Джанкое и Октябрьском в Крыму, связаны с утилизацией боеприпасов, сообщил в своем телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков. "Звуки взрывов в Октябрьском - утилизация боеприпасов. Звуки взрывов, которые слышны в Джанкое, - это утилизация боеприпасов в селе Вольное. Ситуация под контролем специальных служб", - написал Крючков.

https://ria.ru/20230604/melitopol-1876097297.html

джанкой

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2023

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джанкой, олег крючков