Рейтинг@Mail.ru
Власти Крыма объяснили звуки взрывов в Джанкое и Октябрьском - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/vzryvy-1888838806.html
Власти Крыма объяснили звуки взрывов в Джанкое и Октябрьском
Власти Крыма объяснили звуки взрывов в Джанкое и Октябрьском - РИА Новости, 08.08.2023
Власти Крыма объяснили звуки взрывов в Джанкое и Октябрьском
Звуки взрывов, которые слышны в Джанкое и Октябрьском в Крыму, связаны с утилизацией боеприпасов, сообщил в своем телеграм-канале советник главы республики Олег РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:29
2023-08-08T13:29
джанкой
олег крючков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731109894_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_c8db926bf412177f85d98d1ba126ad45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Звуки взрывов, которые слышны в Джанкое и Октябрьском в Крыму, связаны с утилизацией боеприпасов, сообщил в своем телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков. "Звуки взрывов в Октябрьском - утилизация боеприпасов. Звуки взрывов, которые слышны в Джанкое, - это утилизация боеприпасов в селе Вольное. Ситуация под контролем специальных служб", - написал Крючков.
https://ria.ru/20230604/melitopol-1876097297.html
джанкой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731109894_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_1c375f14f7320c7ed67ac1b35675a68f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джанкой, олег крючков
Джанкой, Олег Крючков
Власти Крыма объяснили звуки взрывов в Джанкое и Октябрьском

Советник главы Крыма Крючков: в Джанкое и Октябрьском происходит утилизация боеприпасов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на побережье Черного моря в Крыму
Вид на побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вид на побережье Черного моря в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Звуки взрывов, которые слышны в Джанкое и Октябрьском в Крыму, связаны с утилизацией боеприпасов, сообщил в своем телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков.
"Звуки взрывов в Октябрьском - утилизация боеприпасов. Звуки взрывов, которые слышны в Джанкое, - это утилизация боеприпасов в селе Вольное. Ситуация под контролем специальных служб", - написал Крючков.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Власти Мелитополя объяснили звук взрыва уничтожением взрывчатых веществ
4 июня, 17:13
 
ДжанкойОлег Крючков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала