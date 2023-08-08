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Власти Крыма объяснили звуки взрывов в Джанкое и Октябрьском
Власти Крыма объяснили звуки взрывов в Джанкое и Октябрьском - РИА Новости, 08.08.2023
Власти Крыма объяснили звуки взрывов в Джанкое и Октябрьском
Звуки взрывов, которые слышны в Джанкое и Октябрьском в Крыму, связаны с утилизацией боеприпасов, сообщил в своем телеграм-канале советник главы республики Олег РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:29
2023-08-08T13:29
2023-08-08T13:29
джанкой
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Звуки взрывов, которые слышны в Джанкое и Октябрьском в Крыму, связаны с утилизацией боеприпасов, сообщил в своем телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков. "Звуки взрывов в Октябрьском - утилизация боеприпасов. Звуки взрывов, которые слышны в Джанкое, - это утилизация боеприпасов в селе Вольное. Ситуация под контролем специальных служб", - написал Крючков.
https://ria.ru/20230604/melitopol-1876097297.html
джанкой
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джанкой, олег крючков
Власти Крыма объяснили звуки взрывов в Джанкое и Октябрьском
Советник главы Крыма Крючков: в Джанкое и Октябрьском происходит утилизация боеприпасов