https://ria.ru/20230808/vzryv-1888863008.html

Число пострадавших при взрыве газа в доме в Астрахани достигло десяти

Число пострадавших при взрыве газа в доме в Астрахани достигло десяти - РИА Новости, 08.08.2023

Число пострадавших при взрыве газа в доме в Астрахани достигло десяти

Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Астрахани, где погибли два человека, выросло до десяти, сообщает минздрав Астраханской области. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:00

2023-08-08T15:00

2023-08-08T15:00

астрахань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888842974_0:0:1197:673_1920x0_80_0_0_d0e91e1c94043900a096080717363c49.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Астрахани, где погибли два человека, выросло до десяти, сообщает минздрав Астраханской области. Пожар возник в четырех квартирах дома на улице Адмирала Нахимова, 38 во вторник днем. Представитель экстренных служб уточнял РИА Новости, что в доме взорвался бытовой газ. Ранее сообщалось, что два человека погибли и шестеро пострадали. "Двое погибших, двое госпитализированы, восьмерым помощь оказана на месте, в госпитализации не нуждаются", - говорится в сообщении областного минздрава. Уточняется, что среди пострадавших детей нет.

https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html

астрахань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астрахань, происшествия