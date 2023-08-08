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Число пострадавших при взрыве газа в доме в Астрахани достигло десяти - РИА Новости, 08.08.2023
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15:00 08.08.2023
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Число пострадавших при взрыве газа в доме в Астрахани достигло десяти
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Астрахани достигло десяти - РИА Новости, 08.08.2023
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Астрахани достигло десяти
Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Астрахани, где погибли два человека, выросло до десяти, сообщает минздрав Астраханской области. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:00
2023-08-08T15:00
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Астрахани, где погибли два человека, выросло до десяти, сообщает минздрав Астраханской области. Пожар возник в четырех квартирах дома на улице Адмирала Нахимова, 38 во вторник днем. Представитель экстренных служб уточнял РИА Новости, что в доме взорвался бытовой газ. Ранее сообщалось, что два человека погибли и шестеро пострадали. "Двое погибших, двое госпитализированы, восьмерым помощь оказана на месте, в госпитализации не нуждаются", - говорится в сообщении областного минздрава. Уточняется, что среди пострадавших детей нет.
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астрахань, происшествия
Астрахань, Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Астрахани достигло десяти

Областной Минздрав сообщил о десяти пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Астрахани

© МЧС АСТРАХАНЬ/TelegramНа месте взрыва газа в жилом доме в Астрахани
На месте взрыва газа в жилом доме в Астрахани
© МЧС АСТРАХАНЬ/Telegram
На месте взрыва газа в жилом доме в Астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Астрахани, где погибли два человека, выросло до десяти, сообщает минздрав Астраханской области.
Пожар возник в четырех квартирах дома на улице Адмирала Нахимова, 38 во вторник днем. Представитель экстренных служб уточнял РИА Новости, что в доме взорвался бытовой газ. Ранее сообщалось, что два человека погибли и шестеро пострадали.
"Двое погибших, двое госпитализированы, восьмерым помощь оказана на месте, в госпитализации не нуждаются", - говорится в сообщении областного минздрава.
Уточняется, что среди пострадавших детей нет.
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Случаи взрыва газа в жилых домах в России в 2023 году
4 августа, 16:25
 
АстраханьПроисшествия
 
 
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