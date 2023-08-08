https://ria.ru/20230808/vybory-1888885309.html
В Москве начали отбирать наблюдателей на сентябрьские выборы
В Москве начали отбирать наблюдателей на сентябрьские выборы - РИА Новости, 08.08.2023
В Москве начали отбирать наблюдателей на сентябрьские выборы
Набор наблюдателей на сентябрьские выборы открыли в Москве, планируется набрать порядка 10 тысяч человек, обучение начнётся в ближайшее время, сообщил... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:27
2023-08-08T16:27
2023-08-08T16:27
москва
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Набор наблюдателей на сентябрьские выборы открыли в Москве, планируется набрать порядка 10 тысяч человек, обучение начнётся в ближайшее время, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев. "У нас есть большое количество людей, кто из года в год участвует в этой большой и важной работе. Мы надеемся, что вновь многие наши коллеги и друзья будут с нами и в этом году. Мы планируем, что наш корпус составит порядка 10 тысяч человек... Мы предлагаем за корпус наблюдателей проголосовать, чтобы дать старт его работе", - рассказал Ковалёв в ходе заседания общественного штаба. Он отметил, что в ближайшее время планируется приступить к обучению наблюдателей.
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москва
В Москве начали отбирать наблюдателей на сентябрьские выборы
В Москве начали отбирать наблюдателей на выборы, планируется набрать десять тысяч человек