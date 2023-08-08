https://ria.ru/20230808/vybory-1888885309.html

В Москве начали отбирать наблюдателей на сентябрьские выборы

В Москве начали отбирать наблюдателей на сентябрьские выборы - РИА Новости, 08.08.2023

В Москве начали отбирать наблюдателей на сентябрьские выборы

Набор наблюдателей на сентябрьские выборы открыли в Москве, планируется набрать порядка 10 тысяч человек, обучение начнётся в ближайшее время, сообщил... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:27

2023-08-08T16:27

2023-08-08T16:27

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577167096_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_173986a89a71092f9025e6c1efa9a797.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Набор наблюдателей на сентябрьские выборы открыли в Москве, планируется набрать порядка 10 тысяч человек, обучение начнётся в ближайшее время, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев. "У нас есть большое количество людей, кто из года в год участвует в этой большой и важной работе. Мы надеемся, что вновь многие наши коллеги и друзья будут с нами и в этом году. Мы планируем, что наш корпус составит порядка 10 тысяч человек... Мы предлагаем за корпус наблюдателей проголосовать, чтобы дать старт его работе", - рассказал Ковалёв в ходе заседания общественного штаба. Он отметил, что в ближайшее время планируется приступить к обучению наблюдателей.

https://ria.ru/20230807/vybory-1888607102.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва