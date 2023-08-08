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Памфилова рассказала о значении выборов для новых регионов - РИА Новости, 08.08.2023
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14:40 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/vybory-1888858330.html
Памфилова рассказала о значении выборов для новых регионов
Памфилова рассказала о значении выборов для новых регионов - РИА Новости, 08.08.2023
Памфилова рассказала о значении выборов для новых регионов
Жители новых регионов России, где 10 сентября пройдут выборы для формирования законодательной власти, оценивают их как элемент стабильности и интегрированности... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:40
2023-08-08T14:40
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
элла памфилова
госдума рф
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители новых регионов России, где 10 сентября пройдут выборы для формирования законодательной власти, оценивают их как элемент стабильности и интегрированности в состав РФ, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. "Выборы, которые сейчас будут проведены для формирования законодательной власти в этих (новых) регионах на основе мнения людей, формирования муниципальной власти, …исполнительной власти. Для них (жителей новых регионов России - ред.) это элемент стабильности, более тесной интегрированности в состав России. Именно на основании их мнений и позиций мы принимали решения после консультации со всеми необходимыми нашими силовыми ведомствами, насколько реально и безопасно мы можем это обеспечить", - рассказала Памфилова журналистам. По словам главы ЦИК РФ, решение о проведении выборов в новых регионах принимали сами жители этих субъектов. Центральная избирательная комиссия России помогает новым территориям максимально приблизиться к общепринятым в РФ стандартам избирательного процесса. "Они выразили свою волю на референдуме в свое время, тут я ничего не могу сказать, поскольку мы в этом не участвовали. Они на основе референдума вошли в состав России. Мы, конечно, все время помогаем этим новым субъектам РФ максимально приблизить все требования, все наши стандарты по выборному процессу, как и в других субъектах РФ, чтобы там это тоже было обеспечено даже сейчас", - отметила она. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230724/vybory-1885959230.html
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Госдума РФ
Памфилова рассказала о значении выборов для новых регионов

Памфилова: выборы в новых регионах станут элементом стабильности и интегрированности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители новых регионов России, где 10 сентября пройдут выборы для формирования законодательной власти, оценивают их как элемент стабильности и интегрированности в состав РФ, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
"Выборы, которые сейчас будут проведены для формирования законодательной власти в этих (новых) регионах на основе мнения людей, формирования муниципальной власти, …исполнительной власти. Для них (жителей новых регионов России - ред.) это элемент стабильности, более тесной интегрированности в состав России. Именно на основании их мнений и позиций мы принимали решения после консультации со всеми необходимыми нашими силовыми ведомствами, насколько реально и безопасно мы можем это обеспечить", - рассказала Памфилова журналистам.
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По словам главы ЦИК РФ, решение о проведении выборов в новых регионах принимали сами жители этих субъектов. Центральная избирательная комиссия России помогает новым территориям максимально приблизиться к общепринятым в РФ стандартам избирательного процесса.
"Они выразили свою волю на референдуме в свое время, тут я ничего не могу сказать, поскольку мы в этом не участвовали. Они на основе референдума вошли в состав России. Мы, конечно, все время помогаем этим новым субъектам РФ максимально приблизить все требования, все наши стандарты по выборному процессу, как и в других субъектах РФ, чтобы там это тоже было обеспечено даже сейчас", - отметила она.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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