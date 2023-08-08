https://ria.ru/20230808/vybory-1888858330.html

Памфилова рассказала о значении выборов для новых регионов

Памфилова рассказала о значении выборов для новых регионов - РИА Новости, 08.08.2023

Памфилова рассказала о значении выборов для новых регионов

Жители новых регионов России, где 10 сентября пройдут выборы для формирования законодательной власти, оценивают их как элемент стабильности и интегрированности... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:40

2023-08-08T14:40

2023-08-08T14:40

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

элла памфилова

госдума рф

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители новых регионов России, где 10 сентября пройдут выборы для формирования законодательной власти, оценивают их как элемент стабильности и интегрированности в состав РФ, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. "Выборы, которые сейчас будут проведены для формирования законодательной власти в этих (новых) регионах на основе мнения людей, формирования муниципальной власти, …исполнительной власти. Для них (жителей новых регионов России - ред.) это элемент стабильности, более тесной интегрированности в состав России. Именно на основании их мнений и позиций мы принимали решения после консультации со всеми необходимыми нашими силовыми ведомствами, насколько реально и безопасно мы можем это обеспечить", - рассказала Памфилова журналистам. По словам главы ЦИК РФ, решение о проведении выборов в новых регионах принимали сами жители этих субъектов. Центральная избирательная комиссия России помогает новым территориям максимально приблизиться к общепринятым в РФ стандартам избирательного процесса. "Они выразили свою волю на референдуме в свое время, тут я ничего не могу сказать, поскольку мы в этом не участвовали. Они на основе референдума вошли в состав России. Мы, конечно, все время помогаем этим новым субъектам РФ максимально приблизить все требования, все наши стандарты по выборному процессу, как и в других субъектах РФ, чтобы там это тоже было обеспечено даже сейчас", - отметила она. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230724/vybory-1885959230.html

https://ria.ru/20230619/vybory-1879133226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф