https://ria.ru/20230808/vybory-1888804632.html

Эсеры определились с кандидатами в главы новых регионов

Эсеры определились с кандидатами в главы новых регионов - РИА Новости, 08.08.2023

Эсеры определились с кандидатами в главы новых регионов

Партия "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП) предложит президенту России Владимиру Путину в качестве кандидатур на предстоящих в сентябре выборах глав новых... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:52

2023-08-08T11:52

2023-08-08T11:52

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

евгений балицкий

леонид пасечник

денис пушилин

политика

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП) предложит президенту России Владимиру Путину в качестве кандидатур на предстоящих в сентябре выборах глав новых регионов временно исполняющих их обязанности - Дениса Пушилина кандидатом на должность главы ДНР, Леонида Пасечника - главы ЛНР, Евгения Балицкого - главы Запорожской области и Владимира Сальдо - Херсонской, сообщает партия в телеграм-канале. "Президиумом центрального совета партии "Справедливая Россия - За Правду" принято решение о внесении президенту РФ предложения о кандидатурах исполняющих обязанности глав новых регионов – Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Евгения Балицкого и Владимира Сальдо - на предстоящих в сентябре 2023 года непрямых выборах высших должностных лиц Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - следует из сообщения эсеров. В нем отмечается, что также СРЗП предложит рассмотреть на эти должности региональных партийных лидеров. Среди них депутат народного совета ДНР Евгений Гриценко, председатель совета регионального отделения ЛНР Геннадий Тараканов, председатель совета регионального отделения партии в Запорожской области Юрий Онищук и член совета Василий Мищенко, а также в Херсонской области - председатель совета регионального отделения Игорь Щепелин.

https://ria.ru/20230731/vybory-1887451400.html

луганская народная республика

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, евгений балицкий, леонид пасечник, денис пушилин, политика