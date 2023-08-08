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Эсеры определились с кандидатами в главы новых регионов - РИА Новости, 08.08.2023
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11:52 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/vybory-1888804632.html
Эсеры определились с кандидатами в главы новых регионов
Эсеры определились с кандидатами в главы новых регионов - РИА Новости, 08.08.2023
Эсеры определились с кандидатами в главы новых регионов
Партия "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП) предложит президенту России Владимиру Путину в качестве кандидатур на предстоящих в сентябре выборах глав новых... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:52
2023-08-08T11:52
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
евгений балицкий
леонид пасечник
денис пушилин
политика
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП) предложит президенту России Владимиру Путину в качестве кандидатур на предстоящих в сентябре выборах глав новых регионов временно исполняющих их обязанности - Дениса Пушилина кандидатом на должность главы ДНР, Леонида Пасечника - главы ЛНР, Евгения Балицкого - главы Запорожской области и Владимира Сальдо - Херсонской, сообщает партия в телеграм-канале. "Президиумом центрального совета партии "Справедливая Россия - За Правду" принято решение о внесении президенту РФ предложения о кандидатурах исполняющих обязанности глав новых регионов – Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Евгения Балицкого и Владимира Сальдо - на предстоящих в сентябре 2023 года непрямых выборах высших должностных лиц Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - следует из сообщения эсеров. В нем отмечается, что также СРЗП предложит рассмотреть на эти должности региональных партийных лидеров. Среди них депутат народного совета ДНР Евгений Гриценко, председатель совета регионального отделения ЛНР Геннадий Тараканов, председатель совета регионального отделения партии в Запорожской области Юрий Онищук и член совета Василий Мищенко, а также в Херсонской области - председатель совета регионального отделения Игорь Щепелин.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, евгений балицкий, леонид пасечник, денис пушилин, политика
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Евгений Балицкий, Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Политика
Эсеры определились с кандидатами в главы новых регионов

Эсеры предложат Пушилина, Пасечника, Балицкого и Сальдо кандидатами в главы новых регионов

© РИА Новости / Владимир АстапковичПапка с символикой партии "Справедливая Россия"
Папка с символикой партии Справедливая Россия - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Папка с символикой партии "Справедливая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП) предложит президенту России Владимиру Путину в качестве кандидатур на предстоящих в сентябре выборах глав новых регионов временно исполняющих их обязанности - Дениса Пушилина кандидатом на должность главы ДНР, Леонида Пасечника - главы ЛНР, Евгения Балицкого - главы Запорожской области и Владимира Сальдо - Херсонской, сообщает партия в телеграм-канале.
"Президиумом центрального совета партии "Справедливая Россия - За Правду" принято решение о внесении президенту РФ предложения о кандидатурах исполняющих обязанности глав новых регионов – Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Евгения Балицкого и Владимира Сальдо - на предстоящих в сентябре 2023 года непрямых выборах высших должностных лиц Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - следует из сообщения эсеров.
В нем отмечается, что также СРЗП предложит рассмотреть на эти должности региональных партийных лидеров. Среди них депутат народного совета ДНР Евгений Гриценко, председатель совета регионального отделения ЛНР Геннадий Тараканов, председатель совета регионального отделения партии в Запорожской области Юрий Онищук и член совета Василий Мищенко, а также в Херсонской области - председатель совета регионального отделения Игорь Щепелин.
Работа Информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
В Запорожской области начали регистрировать партии на выборы в заксобрание
31 июля, 18:31
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияЕвгений БалицкийЛеонид ПасечникДенис ПушилинПолитика
 
 
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