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В ДНР поразили передовой пункт управления украинской группировки "Хортица" - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 08.08.2023 (обновлено: 13:51 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/vsu-1888843661.html
В ДНР поразили передовой пункт управления украинской группировки "Хортица"
В ДНР поразили передовой пункт управления украинской группировки "Хортица" - РИА Новости, 08.08.2023
В ДНР поразили передовой пункт управления украинской группировки "Хортица"
Российские военные в ДНР поразили передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:47
2023-08-08T13:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица", сообщило во вторник министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230808/poteri-1888759733.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР поразили передовой пункт управления украинской группировки "Хортица"

Минобороны: в Красноармейске поразили передовой пункт управления группировки ВСУ "Хортица"

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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