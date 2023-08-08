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В ДНР поразили передовой пункт управления украинской группировки "Хортица"
В ДНР поразили передовой пункт управления украинской группировки "Хортица" - РИА Новости, 08.08.2023
В ДНР поразили передовой пункт управления украинской группировки "Хортица"
Российские военные в ДНР поразили передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:47
2023-08-08T13:47
2023-08-08T13:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица", сообщило во вторник министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В ДНР поразили передовой пункт управления украинской группировки "Хортица"
Минобороны: в Красноармейске поразили передовой пункт управления группировки ВСУ "Хортица"