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В Грузии назвали действия Саакашвили во время конфликта 2008 года позором - РИА Новости, 08.08.2023
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12:00 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/voyna-1888805957.html
В Грузии назвали действия Саакашвили во время конфликта 2008 года позором
В Грузии назвали действия Саакашвили во время конфликта 2008 года позором - РИА Новости, 08.08.2023
В Грузии назвали действия Саакашвили во время конфликта 2008 года позором
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что прежние власти во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили не сделали ничего для того, чтобы избежать... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:00
2023-08-08T12:00
в мире
грузия
россия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что прежние власти во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили не сделали ничего для того, чтобы избежать военного конфликта в 2008 году. "Эта трагедия, эта война произошла во время прежнего правления, и они не сделали ничего, чтобы избежать этой войны", - заявил премьер журналистам во время посещения кладбища Мухатгверди в Тбилиси, где похоронены погибшие в 2008 году военные. Гарибашвили добавил, что "позорные действия Саакашвили послужили интересам России". Глава правительства сообщил, что знает много деталей по поводу военного конфликта 2008 года, однако не будет их разглашать с целью защиты интересов страны. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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в мире, грузия, россия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Россия, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили
В Грузии назвали действия Саакашвили во время конфликта 2008 года позором

Премьер Гарибашвили: Саакашвили ничего не сделал для предотвращения конфликта в 2008 году

© официальный канал BBC News на YouTubeМихаил Саакашвили жует галстук в эфире канала BBC
Михаил Саакашвили жует галстук в эфире канала BBC
© официальный канал BBC News на YouTube
Михаил Саакашвили жует галстук в эфире канала BBC. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что прежние власти во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили не сделали ничего для того, чтобы избежать военного конфликта в 2008 году.
"Эта трагедия, эта война произошла во время прежнего правления, и они не сделали ничего, чтобы избежать этой войны", - заявил премьер журналистам во время посещения кладбища Мухатгверди в Тбилиси, где похоронены погибшие в 2008 году военные.
Гарибашвили добавил, что "позорные действия Саакашвили послужили интересам России". Глава правительства сообщил, что знает много деталей по поводу военного конфликта 2008 года, однако не будет их разглашать с целью защиты интересов страны.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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В миреГрузияРоссияМихаил СаакашвилиИраклий Гарибашвили
 
 
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