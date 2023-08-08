В Грузии назвали действия Саакашвили во время конфликта 2008 года позором
Премьер Гарибашвили: Саакашвили ничего не сделал для предотвращения конфликта в 2008 году
Михаил Саакашвили жует галстук в эфире канала BBC. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что прежние власти во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили не сделали ничего для того, чтобы избежать военного конфликта в 2008 году.
"Эта трагедия, эта война произошла во время прежнего правления, и они не сделали ничего, чтобы избежать этой войны", - заявил премьер журналистам во время посещения кладбища Мухатгверди в Тбилиси, где похоронены погибшие в 2008 году военные.
Гарибашвили добавил, что "позорные действия Саакашвили послужили интересам России". Глава правительства сообщил, что знает много деталей по поводу военного конфликта 2008 года, однако не будет их разглашать с целью защиты интересов страны.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.