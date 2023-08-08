https://ria.ru/20230808/voyna-1888805957.html

В Грузии назвали действия Саакашвили во время конфликта 2008 года позором

В Грузии назвали действия Саакашвили во время конфликта 2008 года позором - РИА Новости, 08.08.2023

В Грузии назвали действия Саакашвили во время конфликта 2008 года позором

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что прежние власти во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили не сделали ничего для того, чтобы избежать... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:00

2023-08-08T12:00

2023-08-08T12:00

в мире

грузия

россия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что прежние власти во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили не сделали ничего для того, чтобы избежать военного конфликта в 2008 году. "Эта трагедия, эта война произошла во время прежнего правления, и они не сделали ничего, чтобы избежать этой войны", - заявил премьер журналистам во время посещения кладбища Мухатгверди в Тбилиси, где похоронены погибшие в 2008 году военные. Гарибашвили добавил, что "позорные действия Саакашвили послужили интересам России". Глава правительства сообщил, что знает много деталей по поводу военного конфликта 2008 года, однако не будет их разглашать с целью защиты интересов страны. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, грузия, россия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили