https://ria.ru/20230808/vosstanovlenie-1888868188.html

Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе ДНР

Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе ДНР - РИА Новости, 08.08.2023

Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе ДНР

Ямальские специалисты отремонтировали детские сады "Солнышко" и "Чебурашка" в поселке городского типа Новотроицком Волновахского района ДНР, сообщила... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:25

2023-08-08T15:25

2023-08-08T15:25

ямало-ненецкий автономный округ

волновахский район

донецкая народная республика

волноваха

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САЛЕХАРД, 8 авг — РИА Новости. Ямальские специалисты отремонтировали детские сады "Солнышко" и "Чебурашка" в поселке городского типа Новотроицком Волновахского района ДНР, сообщила пресс-служба правительства региона. "Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе. Сады "Солнышко" и "Чебурашка" в поселке городского типа Новотроицком готовы к приему детей. Обновленные учреждения смогут посещать порядка 175 детей от 1,5 лет. Двухэтажные здания капитально отремонтировали, восстановили разрушенные участки. Строители заменили кровлю, установили новые окна и двери, внутри выполнили отделку современными материалами, заменили инженерные коммуникации, электрику", — говорится в сообщении. На прилегающей территории благоустроили тротуары и дорожки, подъездные пути, восстановили ограждение, игровое оборудование. В детских садах установлено видеонаблюдение и системы пожарной сигнализации. Закупили новую мебель, обновили пищеблоки. "Строителями и специалистами проведен большой комплекс работ для того, чтобы дети росли и развивались в комфортных условиях. Несмотря на серьезные разрушения и высокий процент износа, оба детских сада восстановлены в кратчайшие сроки. Наша общая задача — вернуть привычный уклад жизни в район", — приводятся в сообщении слова куратора восстановительных работ, первого заместителя директора окружного департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко. Детские сады будут работать по российским образовательным стандартам. В прошлом году на подшефной территории обновили девять дошкольных учреждений. Мероприятия выполняются в рамках комплексной программы поддержки Волновахи до 2025 года. Она включает в себя восстановление и строительство социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и жилого сектора, а также укрепление экономического потенциала района. Соглашение между Ямалом и администрацией Волновахского района подписано в июне 2022 года. В работе у ямальских специалистов находятся порядка 150 объектов жилья и инфраструктуры, уточняют власти.

https://ria.ru/20230731/shkola-1887352924.html

волновахский район

донецкая народная республика

волноваха

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

волновахский район, донецкая народная республика, волноваха