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Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе ДНР - РИА Новости, 08.08.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:25 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/vosstanovlenie-1888868188.html
Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе ДНР
Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе ДНР - РИА Новости, 08.08.2023
Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе ДНР
Ямальские специалисты отремонтировали детские сады "Солнышко" и "Чебурашка" в поселке городского типа Новотроицком Волновахского района ДНР, сообщила... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:25
2023-08-08T15:25
ямало-ненецкий автономный округ
волновахский район
донецкая народная республика
волноваха
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САЛЕХАРД, 8 авг — РИА Новости. Ямальские специалисты отремонтировали детские сады "Солнышко" и "Чебурашка" в поселке городского типа Новотроицком Волновахского района ДНР, сообщила пресс-служба правительства региона. "Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе. Сады "Солнышко" и "Чебурашка" в поселке городского типа Новотроицком готовы к приему детей. Обновленные учреждения смогут посещать порядка 175 детей от 1,5 лет. Двухэтажные здания капитально отремонтировали, восстановили разрушенные участки. Строители заменили кровлю, установили новые окна и двери, внутри выполнили отделку современными материалами, заменили инженерные коммуникации, электрику", — говорится в сообщении. На прилегающей территории благоустроили тротуары и дорожки, подъездные пути, восстановили ограждение, игровое оборудование. В детских садах установлено видеонаблюдение и системы пожарной сигнализации. Закупили новую мебель, обновили пищеблоки. "Строителями и специалистами проведен большой комплекс работ для того, чтобы дети росли и развивались в комфортных условиях. Несмотря на серьезные разрушения и высокий процент износа, оба детских сада восстановлены в кратчайшие сроки. Наша общая задача — вернуть привычный уклад жизни в район", — приводятся в сообщении слова куратора восстановительных работ, первого заместителя директора окружного департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко. Детские сады будут работать по российским образовательным стандартам. В прошлом году на подшефной территории обновили девять дошкольных учреждений. Мероприятия выполняются в рамках комплексной программы поддержки Волновахи до 2025 года. Она включает в себя восстановление и строительство социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и жилого сектора, а также укрепление экономического потенциала района. Соглашение между Ямалом и администрацией Волновахского района подписано в июне 2022 года. В работе у ямальских специалистов находятся порядка 150 объектов жилья и инфраструктуры, уточняют власти.
https://ria.ru/20230731/shkola-1887352924.html
волновахский район
донецкая народная республика
волноваха
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волновахский район, донецкая народная республика, волноваха
Ямало-Ненецкий автономный округ, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Волноваха

Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе ДНР

CC BY 4.0 / Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа / Cropped image / Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе ДНР
Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе ДНР - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
CC BY 4.0 / Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа / Cropped image /
Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе ДНР
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САЛЕХАРД, 8 авг — РИА Новости. Ямальские специалисты отремонтировали детские сады "Солнышко" и "Чебурашка" в поселке городского типа Новотроицком Волновахского района ДНР, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе. Сады "Солнышко" и "Чебурашка" в поселке городского типа Новотроицком готовы к приему детей. Обновленные учреждения смогут посещать порядка 175 детей от 1,5 лет. Двухэтажные здания капитально отремонтировали, восстановили разрушенные участки. Строители заменили кровлю, установили новые окна и двери, внутри выполнили отделку современными материалами, заменили инженерные коммуникации, электрику", — говорится в сообщении.
На прилегающей территории благоустроили тротуары и дорожки, подъездные пути, восстановили ограждение, игровое оборудование. В детских садах установлено видеонаблюдение и системы пожарной сигнализации. Закупили новую мебель, обновили пищеблоки.
«
"Строителями и специалистами проведен большой комплекс работ для того, чтобы дети росли и развивались в комфортных условиях. Несмотря на серьезные разрушения и высокий процент износа, оба детских сада восстановлены в кратчайшие сроки. Наша общая задача — вернуть привычный уклад жизни в район", — приводятся в сообщении слова куратора восстановительных работ, первого заместителя директора окружного департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко.
Детские сады будут работать по российским образовательным стандартам. В прошлом году на подшефной территории обновили девять дошкольных учреждений. Мероприятия выполняются в рамках комплексной программы поддержки Волновахи до 2025 года. Она включает в себя восстановление и строительство социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и жилого сектора, а также укрепление экономического потенциала района.
Соглашение между Ямалом и администрацией Волновахского района подписано в июне 2022 года. В работе у ямальских специалистов находятся порядка 150 объектов жилья и инфраструктуры, уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округВолновахский районДонецкая Народная РеспубликаВолноваха
 
 
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