Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе ДНР
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Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе ДНР
САЛЕХАРД, 8 авг — РИА Новости. Ямальские специалисты отремонтировали детские сады "Солнышко" и "Чебурашка" в поселке городского типа Новотроицком Волновахского района ДНР, сообщила пресс-служба правительства региона.
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"Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе. Сады "Солнышко" и "Чебурашка" в поселке городского типа Новотроицком готовы к приему детей. Обновленные учреждения смогут посещать порядка 175 детей от 1,5 лет. Двухэтажные здания капитально отремонтировали, восстановили разрушенные участки. Строители заменили кровлю, установили новые окна и двери, внутри выполнили отделку современными материалами, заменили инженерные коммуникации, электрику", — говорится в сообщении.
На прилегающей территории благоустроили тротуары и дорожки, подъездные пути, восстановили ограждение, игровое оборудование. В детских садах установлено видеонаблюдение и системы пожарной сигнализации. Закупили новую мебель, обновили пищеблоки.
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"Строителями и специалистами проведен большой комплекс работ для того, чтобы дети росли и развивались в комфортных условиях. Несмотря на серьезные разрушения и высокий процент износа, оба детских сада восстановлены в кратчайшие сроки. Наша общая задача — вернуть привычный уклад жизни в район", — приводятся в сообщении слова куратора восстановительных работ, первого заместителя директора окружного департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко.
Детские сады будут работать по российским образовательным стандартам. В прошлом году на подшефной территории обновили девять дошкольных учреждений. Мероприятия выполняются в рамках комплексной программы поддержки Волновахи до 2025 года. Она включает в себя восстановление и строительство социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и жилого сектора, а также укрепление экономического потенциала района.
Соглашение между Ямалом и администрацией Волновахского района подписано в июне 2022 года. В работе у ямальских специалистов находятся порядка 150 объектов жилья и инфраструктуры, уточняют власти.