https://ria.ru/20230808/vodoemy-1888899484.html

В июле в России более 930 человек утонули во время купания

В июле в России более 930 человек утонули во время купания - РИА Новости, 08.08.2023

В июле в России более 930 человек утонули во время купания

Свыше 930 человек утонули в июле при купании на водоемах в различных регионах России, сообщает МЧС РФ в телеграм-канале министерства. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:12

2023-08-08T17:12

2023-08-08T17:12

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Свыше 930 человек утонули в июле при купании на водоемах в различных регионах России, сообщает МЧС РФ в телеграм-канале министерства."Только в июле на акваториях погибли 933 человека", - говорится в сообщении.Спасатели отмечают, что купаться необходимо только на организованных пляжах. При этом следует не заплывать за буйки, не употреблять алкоголь, а также не оставлять детей без присмотра.

https://ria.ru/20230805/kuban-1888354153.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия