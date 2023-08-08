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В июле в России более 930 человек утонули во время купания
В июле в России более 930 человек утонули во время купания - РИА Новости, 08.08.2023
В июле в России более 930 человек утонули во время купания
Свыше 930 человек утонули в июле при купании на водоемах в различных регионах России, сообщает МЧС РФ в телеграм-канале министерства. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:12
2023-08-08T17:12
2023-08-08T17:12
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Свыше 930 человек утонули в июле при купании на водоемах в различных регионах России, сообщает МЧС РФ в телеграм-канале министерства."Только в июле на акваториях погибли 933 человека", - говорится в сообщении.Спасатели отмечают, что купаться необходимо только на организованных пляжах. При этом следует не заплывать за буйки, не употреблять алкоголь, а также не оставлять детей без присмотра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В июле в России более 930 человек утонули во время купания
МЧС: свыше 930 человек утонули в июле во время купании в водоемах в российских регионах