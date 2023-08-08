https://ria.ru/20230808/uragan-1888775083.html
В Смоленской области из-за урагана трое детей получили травмы
В Смоленской области из-за урагана трое детей получили травмы - РИА Новости, 08.08.2023
В Смоленской области из-за урагана трое детей получили травмы
Три ребенка получили травмы в результате урагана в Смоленской области, упали 190 деревьев, поврежден 21 автомобиль, сообщило ГУМЧС по региону в своем... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T08:39
2023-08-08T08:39
2023-08-08T08:39
происшествия
смоленская область
василий анохин
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РЯЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Три ребенка получили травмы в результате урагана в Смоленской области, упали 190 деревьев, поврежден 21 автомобиль, сообщило ГУМЧС по региону в своем телеграм-канале. Вечером в понедельник врио губернатор Смоленской области Василий Анохин информировал, что провел оперативное совещание, посвященное устранению последствий урагана. В регионе была отключена 281 трансформаторная станция, без электричества оставались 12 тысяч человек. "По территории Смоленской области зарегистрировано 190 падений деревьев, повреждён 21 автомобиль. Погибших в результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений нет, травмировано три ребенка", - говорится в сообщении. На странице управления в социальной сети "ВКонтакте" отмечается, что трое детей 2022, 2011 и 2012 годов рождения госпитализированы для осмотра медиками. Уточняется, что, по данным на 6.00, имеются отключения электроэнергии в 18 муниципальных образованиях, в домах 594 населенных пунктов с населением 45 364 человека.
https://ria.ru/20230807/uragan-1888748139.html
https://ria.ru/20230807/uragan-1888683742.html
смоленская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленская область, василий анохин
Происшествия, Смоленская область, Василий Анохин
В Смоленской области из-за урагана трое детей получили травмы
В Смоленской области из-за урагана упали 190 деревьев, трое детей получили травмы